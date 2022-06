Djokovic y Alcaraz se llevan un susto pero pasan a la segunda ronda de Wimbledon

Novak Djokovic, cabeza de serie número 1 y vigente campeón, y la estrella ascendente Carlos Alcaraz pasaron el lunes a la segunda ronda del torneo de Wimbledon, no sin esfuerzos, al salvar partidos complicados contra el surcoreano Soon-woo Kwon y el alemán Jan-Lennard Struff.

El serbio necesitó dos horas y 27 minutos para imponerse a Kwon, de 24 años y número 82 del mundo, por 6-3, 3-6, 6-3 y 6-4 en la pista central del All England Club londinense, cubierta desde el inicio del encuentro debido a la lluvia.

El número 3 del mundo reconoció depués que haber estado ausente de los torneos preparatorios hace "que te sientas menos cómodo de lo que te gustaría al principio" del Grand Slam inglés sobre hierba.

"Tuve que encontrar el modo de tomar el control de los puntos" ante Kwon, lo que "no fue fácil".

Le costó adaptarse a las bolas cortadas del surcoreano que, animado por el público, cambiaba el ritmo, le hacía subir a la red a la red y lo empujaba al error.

"Ya no soy uno de los jóvenes y en este estadio de mi carrera intento jugar mi mejor tenis en los Grand Slam", afirmó más tarde el serbio, de 35 años, que aspira a ganar un cuarto título consecutivo en Wimbledon para sumarse al reducido club formado por Bjorn Borg, Pete Sampras y Roger Federer.

Este es además su último Grand Slam de 2022, dado que su negativa a vacunarse contra el covid-19 le impedirá entrar en Estados Unidos para disputar el US Open a finales de agosto.

Alcaraz, de 19 años y quinto cabeza de serie, se debatió durante cuatro horas y diez minutos para levantar un difícil partido contra Struff, de 32 años y 155º del mundo, al que se impuso por 4-6, 7-5, 4-6, 7-6 (7/3) y 6-4.

Este es solo el segundo encuentro que el joven español gana sobre hierba, tras pasar la primera ronda de Wimbledon en 2021, también en cinco difíciles sets.

"Empecé en Wimbledon el año pasado con cinco sets y este año hago lo mismo, esto quiere decir que me gusta jugar sobre hierba, que no quiero dejar la pista", bromeó después el joven español.

"No me esperaba moverme como lo he hecho hoy", afirmó, celebrando que "este ha sido probablemente el partido en que mejor he sacado".

Alcaraz ya había probado su destreza en tierra batida, derrotando tanto a Djokovic como a su compatriota Rafa Nadal para coronarse en mayo con el título del Abierto de Madrid.

Sin embargo, sobre el césped le costó romper el gran saque del tenista alemán, de 1,93 metros.

Tras debatirse sin éxito durante largos puntos en busca de una rotura con la que igualar en la cuarta manga, consiguió mantenerse en el partido gracias a un 7-3 en el tie-break.

Un break en el noveno juego de un quinto set de infarto sentenció en el encuentro a favor del español, que en la segunda ronda se enfrentará al italiano Fabio Fognini (N.63) o al holandés Tallon Griekspoor (N.53).

En el cuatro femenino, la tunecina Ons Jabeur, recién nombrada segunda mejor raqueta del mundo necesitó apenas 53 minutos para vencer a la sueca Mirjam Bjorklund, surgida de la fase calificatoria, por 6-1 y 6-3.

"Hoy he conseguido mi mejor clasificación y ceder sólo cuatro juegos es un gran comienzo de torneo", dijo la tunecina.

En un primer día marcado por la lluvia, que interrumpió dos veces los partidos jugados en pistas descubiertas, también se clasificó el español Jaume Munar que eliminó al brasileño Thiago Monteiro. El noruego Casper Ruud, tercer cabeza de serie, venció al español Albert Ramos y su compatriota Alejandro Davidovich se impuso al polaco Hubert Hurkacz.

Se despidieron del torneo los argentinos Tomás Martín Etcheverry y Federico Coria, los españoles Fernando Verdasco y Pablo Andújar y la colombiana Camila Osorio.

Tras una edición cancelada en 2020 debido a la pandemia y un torneo de capacidad reducida el año pasado, Wimbledon volvió a lucir en todo su esplender.

Sin embargo, faltan este año los jugadores rusos y bielorrusos, vetados por los organizadores como represalia por la invasión rusa de Ucrania, lo que le valió al torneo una retirada de puntos de clasificación por los circuitos de ATP y WTA.

El martes empiezan su andadura la estadounidense Serena Williams y el español Rafael Nadal, que a sus 40 y 36 años respectivamente esperan seguir batiendo récords.

