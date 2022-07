Djokovic se pasea y Alcaraz se crece en Wimbledon

El serbio Novak Djokovic, seis veces campeón y vigente defensor del título, se metió el viernes sin apenas despeinarse en octavos de final de Wimbledon, donde el joven español Carlos Alcaraz ganó confianza y autoridad avanzando como un rayo.

Djokovic no tuvo piedad en tercera ronda con su compatriota Miomir Kecmanovic, 30º del mundo, al que se impuso por 6-0, 6-3 y 6-4.

"Comencé muy, muy bien, con mucha intensidad", afirmó satisfecho el N.2 del mundo tras firmar su victoria 330 en Grand Slam. "Eso quiere decir que juego desde hace muchos años", bromeó antes de reconocer que está "muy orgulloso" de su constancia.

En octavos se enfrentará a la sorpresa holandesa, Tim van Rijthoven (104º) que, al cabo de un largo periodo de lesiones, disputa su primer torneo de Grand Slam invitado por los organizadores.

A sus 35 años, Djokovic aspira a sumar un cuarto título consecutivo de Wimbledon, tras los de 2018, 2019 y 2021, algo de lo que sólo Pete Sampras, Björn Borg y Roger Federer pueden presumir (5 títulos seguidos el sueco y el suizo).

Este podría ser además el último Grand Slam del año para 'Nole', ya que sin vacunarse contra el covid-19 no podrá disputar el US Open.

En cuartos de final, Wimbledon podría ver un enfrentamiento generacional entre el veterano serbio y el más joven jugador que pasa a octavos, Alcaraz.

Antes, sin embargo, el español de 19 años tendría que vencer a su "amigo" Jannik Sinner, 13º del mundo y solo un año mayor que él.

El italiano se impuso por 6-4, 7-6 (7/4) y 6-3 en tercera ronda al rocoso estadounidense John Isner, de 37 años y más de dos metros de estatura.

"Todo el mundo conoce el nivel de Sinner, es un gran jugador, un jugador muy agresivo, será un partido muy divertido", afirmó el español.

Sobre el futuro del tenis que ambos representan, consideró después en rueda de prensa que él y Sinner van a "tener una bonita rivalidad. "Creo que vamos a jugar muchas veces, momentos importantes, grandes partidos".

La nueva estrella del tenis español, que en primera ronda disputó un largo y duro enfrentamiento contra el alemán Jan-Lennard Struff, no ha dejado de mejorar sobre una superficie a la que no está acostumbrado.

El del viernes "probablemente ha sido el mejor partido sobre hierba que jamás he jugado", afirmó ante el público de la pista número uno, puesto en pie para ovacionarle tras su fulminante victoria contra el también alemán Oscar Otte por 6-3, 6-1 y 6-2.

"Wimbledon te da una energía especial", afirmó. "Intento ser mejor en cada partido, cada día, y diría que en la próxima ronda seré un mejor jugador", agregó.

"Me ha sorprendido a mí mismo el nivel que he mostrado en tan poco tiempo", reconoció. "Me siento mucho más cómodo, me siento como que ya soy un jugador que ha jugado mucho en hierba cuando en realidad he jugado pocos partidos".

Alcaraz hizo disfrutar al público con sus puntos extraordinarios, llegando 'in extremis' a las bolas, tirando a las líneas con ángulos imposibles y acabando con pesadas dejadas.

"Desde el primer partido ha sentido el cariño de la gente, lo cual me ha sorprendido un poco (...) pero la verdad es que me encanta", dijo el español.

Pese a intentar ser más agresivo, Otte, 36º del mundo, no encontró soluciones, pareció nervioso, hizo dobles faltas y encajó rotura tras rotura.

Por su parte el cuadro femenino quedó muy abierto, con ya solo cuatro cabezas de serie aún en el torneo.

Maria Sakkari se convirtió el viernes en la sexta cabeza de serie femenina en caer antes del final de la tercera ronda.

La griega perdió por 6-3 y 7-5 ante la alemana Tatjana Maria, número 103 del mundo, que regresó al circuito el año pasado tras una baja por maternidad.

"Me siento increíble, es la primera vez que estoy en octavos de final. Ganar a Sakkari es impresionante", aseguró la alemana.

También se despidió la campeona de 2018, la alemana Angelique Kerber, decimoquinta cabeza de serie, derrotada por la belga Elise Mertens.

La que sí pasó a octavos de final sin problemas fue la tunecina Ons Jabeur, número dos del mundo, que venció sin dificultad a la francesa Diane Parry, de 19 años.

