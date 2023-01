Djokovic inicia su temporada con un triunfo en el torneo de Adelaida

Un año después de su expulsión de Australia, el serbio Novak Djokovic (cabeza de serie N.1) comenzó su temporada 2023 con un triunfo este martes frente al francés Constant Lestienne en dos sets, 6-3, 6-2, en la primera vuelta del torneo de tenis masculino de Adelaida.

La superestrella serbia fue recibida calurosamente por el público el lunes cuando disputó un partido de dobles que perdió y este martes inició su temporada en una pista central de Adelaida llena de espectadores y con numerosas banderas serbias en las gradas.

El actual N.5 del ranking no sufrió ante el tenista galo, N.65, a quien hizo un 'break' en el primer set y dos en el segundo para cerrar el partido en apenas 74 minutos de juego.

"Para ser el primer partido, no me puedo quejar.Jugué muy bien. Pienso que los primeros seis juegos fueron muy competitivos y nunca lo había enfrentado antes. Es un contragolpeador, no comete demasiados errores. Tiene un servicio complicado, con buena ubicación. Pero una vez que hice ese quiebre en el 3-2 en el primer set, pienso que jugué muy buen tenis durante el resto del partido", analizó el serbio.

Djokovic también se refirió al episodio ocurrido justo hace un año, cuando por su negativa a vacunarse contra el covid-19 le fue denegada la entrada en Australia, perdiéndose toda la primera parte de la temporada, incluido el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' del año.

"Gracias a todos por haberme recibido de una manera que no esperaba. Ver la cancha llena para mi primer partido es una agradable sorpresa. Es mucho apoyo, mucho amor", añadió hacia sus aficionados.

"Aunque el año pasado no fue fácil para nadie, estoy feliz de volver aquí, concentrarme en el tenis y aprovechar el tiempo con vosotros", concluyó.

En la segunda ronda, el belgradense se enfrentará a otro francés, Quentin Halys, por una plaza en cuartos de un torneo que ya conquistó en 2007, un año antes de ganar en Australia el primero de sus 21 'grandes'.

Además de Djokovic, lograron el pase a la siguiente ronda los rusos Daniil Medvedev y Karen Khachanov (que se impuso al argentino Pedro Cachín), el italiano Jannik Sinner y el español Roberto Bautista. El exnúmero 1 mundial Andy Murray perdió frente al estadounidense Sebastian Korda.

En categoría femenina, lo más destacado fueron las eliminaciones de dos cabezas de serie, la estonia Anett Kontaveit y la rusa Ekaterina Alexandrova.

Resultados de la jornada del torneo de Adelaida:

- Individual masculino - Primera ronda:

Novak Djokovic (SRB/N.1) derrotó a Constant Lestienne (FRA) 6-3, 6-2

Daniil Medvedev (RUS/N.3) a Lorenzo Sonego (ITA) 7-6 (8/6), 2-1 y abandono

Karen Khachanov (RUS/N.8) a Pedro Cachín (ARG) 6-2, 6-4

Jannik Sinner (ITA/N.6) a Kyle Edmund (GBR) 6-3, 6-2

Denis Shapovalov (CAN/N.7) a Rinky Hijikata (AUS) 2-6, 6-4, 6-3

Sebastian Korda (USA) a Andy Murray (SCO) 7-6 (7/3), 6-3

Roberto Bautista (ESP) a Andrey Rublev (RUS/N.4) 4-6, 6-3, 6-4

- Individual femenino - Primera ronda:

Sorana Cirstea (RUM) derrotó a Viktorija Golubic (SUI) 6-0, 7-6 (7/1)

Claire Liu (USA) a Priscilla Hon (AUS) 4-6, 6-3, 6-3

Victoria Azarenka (BLR) a Anhelina Kalinina (UKR) 7-6 (11/9), 7-6 (7/5)

Qinwen Zheng (CHN) a Anett Kontaveit (EST/N.6) 6-1, 4-6, 7-6 (9/7)

Jelena Ostapenko (LAT/N.7) a Karolína Plísková (CZE) 6-1, 6-3

Markéta Vondrousová (CZE) a Ekaterina Alexandrova (RUS/N.8) 4-6, 6-3, 6-2

