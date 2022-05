Djokovic gana el primer punto a Nadal, su duelo de cuartos por la noche

El duelo de cuartos de final de Roland Garros entre Rafael Nadal y Novak Djokovic fue programado en sesión nocturna el martes, a partir de las 20h45 locales (18h45 GMT), una decisión de la organización del torneo que a priori beneficia al serbio.

De noche, la humedad y la falta de sol hace que la pista de tierra batida esté mucho más seca y, por ejemplo, la pelota no bote tanto como a Nadal, trece veces campeón en Roland Garros, le gusta.

Por no hablar de que, si el partido es reñido, puede acabar de madrugada en París, con los jugadores teniendo que hacer después recuperación con el fisioterapeuta, cenar e irse a tratar de dormir con la adrenalina y la tensión propias de un encuentro de este tipo.

"Prefiero jugar de día. Yo conozco Roland Garros de día, así lo he jugado toda mi carrera", ha repetido Nadal durante la presente edición del torneo cada vez que se la planteado esta cuestión.

"Hay una gran diferencia entre jugar al tenis en tierra de noche que durante el día", añadió tras jugar por primera vez en la sesión nocturna este torneo, el pasado miércoles contra el francés Corentin Moutet en segunda ronda.

Incluso, tras ganar el domingo al canadiense Felix Auger-Aliassime, Nadal aumentó la presión sobre los organizadores del torneo con un argumento emocional: "Soy consciente que, ojalá no sea así, si todo va mal pueda ser mi último partido aquí, con lo cual me gustaría jugarlo de día".

"Todo lo que puedo decir es que Rafa y yo solicitaremos cosas diferentes", dijo por su parte Djokovic tras vencer el domingo la argentino Diego Schwartzman y sellar el pase a cuartos.

La cuestión estuvo el domingo en boca de todos. El otro partido susceptible de ser programado por la noche era el que disputarán el español Carlos Alcaraz (N.6) y el alemán Alexander Zverev (N.3).

"No me parecería justo. Yo ya he jugado dos partidos de noche", se quejó el joven español de 19 años.

"No me importa jugar la sesión nocturna cuando ha hecho 30 grados durante el día, pero cuando la temperatura es de 14, por la noche puede bajar a 8 o 9 y se hace muy complicado", resumió el alemán.

Al final es el número 1 mundial el que se ha apuntado el primer tanto tras una decisión en la que también ha tenido que ver Amazon Prime Video, el difusor oficial del torneo, que obviamente se garantiza el partido que todos los aficionados esperaban desde que se conoció el sorteo.

Será el 59º capítulo de una rivalidad histórica y el décimo en Roland Garros. El balance es favorable al serbio (30-28), aunque en París domina claramente el español (7-2).

No obstante, el último precedente, en semifinales el año pasado, Djokovic derrotó por segunda vez al rey Nadal en una edición que acabaría ganando luego ante Stefanos Tsitsipas (la primera fue en 2015).

Antes de este esperado duelo, saltarán a la pista Zverev y Alcaraz, que pese a la juventud del español será ya la cuarta confrontación entre ambos: las dos primeras, ambas en duro el año pasado (Acapulco y Viena), cayeron del lado del alemán, mientras que 'Carlitos' barrió de la pista al germano en Madrid (6-3 y 6-1) a comienzos de mayo.

Alcaraz tiene un balance de 32 victorias y solo tres derrotas en 2022, con títulos en Miami, Madrid, Barcelona y Rio, y en tierra son 20 triunfos con una única derrota, contra el estadounidense Sebastian Korda en segunda ronda de Montecarlo a mediados de abril.

Los dos vencedores de estos partidos de cuartos se enfrentarán en semifinales.

La jornada en la central se abrirá con los dos primeros cuartos de final femeninos. En el primer turno se enfrentarán la joven canadiense Leylah Fernandez (N.18), finalista en el último US Open, y a la italiana Martina Trevisan (N.59), que jugará unos cuartos por segunda vez en su carrera (la primera fue en 2020).

El segundo partido será un choque generacional del tenis femenino estadounidense: la veterana Sloane Stephens, finalista en Roland Garros en 2018 y ganadora de Wimbledon en 2017, contra la joven Coco Gauff (N.23), ya cuartofinalista en París el año pasado cuando tenía ¡17 años!

- Principales partidos programados para la jornada del martes 31 de mayo en Roland Garros:

. Court Philippe Chatrier

(A partir de las 10h00 GMT)

Martina Trevisan (ITA) - Leylah Fernandez (CAN/17)

Coco Gauff (USA/19) - Sloane Stephens (USA)

Alexander Zverev (GER/3) - Carlos Alcaraz (ESP/6)

(No antes de las 18h45 GMT)

Novak Djokovic (SRB/1) - Rafael Nadal (ESP/5)

bur-mcd/psr