Djokovic: "Estoy motivado para ganar tantos Slams como sea posible"

Flamante ganador de su décimo Abierto de Australial al batir al griego Stefanos Tsitsipas en la final, el serbio Novak Djokovic dijo este domingo que está "motivado" para ganar tantos títulos de Grand Slam como sea posible tras igualar el récord masculino de Rafael Nadal con 22.

Pregunta: ¿Qué emociones ha sentido tras la victoria?

Respuesta: "Un enorme orgullo y satisfacción. Cuando he ido a mi box, he colapsado emocionalmente, me he hecho añicos especialmente con mi madre y mi hermano, cuando les he dado un abrazo. Hasta ese momento no me permitía distraerme con cosas de fuera de la pista, con lidiar con mi lesión, cosas extradeportivas que pudieran perturbar mi concentración en el juego. Me ha requerido una enorme cantidad de energía mental seguir concentrado, tomarme las cosas día a día y ver cómo de lejos podía llegar. Si tiro atrás dos semanas y media, no creía en mis opciones por la forma en que notaba mi pierna. Fue simplemente una cuestión de supervivencia en cada partido, de intentar llevarlo a la próxima ronda".

P: ¿Qué parte de estas emociones estaban vinculadas a lo que pasó el año pasado (deportación) y a la lesión? ¿Es una combinación de todo?

R: "Lo es. Volver a Australia es algo que quería mucho porque me siento genial aquí. Mis resultados dan fe de ello. Realmente quería volver, quería jugar. Pero, por supuesto, considerando el evento del año pasado, estaba un poco nervioso de volver a Australia, no sabía cómo me iba a recibir la gente. Pero en general fue una experiencia muy positiva. Por supuesto ocurrieron cosas, también el incidente de los últimos días con mi padre, que no fueron fáciles de gestionar para mí, especialmente en la fase final del Grand Slam. Pero tuve que contenerlo. Por eso dije en la primera pregunta que me tomó una cantidad enorme de energía mental y emocional seguir concentrado".

P: ¿Le motiva acabar su carrera con más Grand Slams que nadie? ¿También más que Serena y Margaret Court (que tienen 23 y 24)?

R: "Por supuesto que estoy motivado para ganar tantos Grand Slams como sea posible. En esta etapa de mi carrera, estos trofeos son el mayor factor emocional por el que todavía compito. Es el caso sin duda. Nunca me ha gustado compararme con otros pero, por supuesto, es un privilegio ser parte de la discusión de uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. Si la gente me ve así, es muy halagador porque doy todo mi esfuerzo y energía en intentar más Grand Slams que nadie. Todavía tengo mucha motivación. A ver hasta dónde me llega. Pero no quiero parar aquí.

P: Hace dos noches dijo que quería que su padre estuviera en la grada en la final. Esto no ha pasado. ¿Nos puede explicar por qué al final no acudió?

R: "Pensaba que las cosas se habrían calmado a nivel mediático, pero no ocurrió. Los dos coincidimos en que probablemente era mejor que no estuviera allí. Eso me duele mucho a mí y a él, porque estos son momentos muy especiales y únicos. Quién sabe si se van a repetir. Así que no fue fácil para él. Lo vi después del partido. No estaba en el mejor de los ánimos, aunque estaba muy contento de abrazarme y con todo. Pude ver que estaba un poco triste. Yo también estoy triste de que no estuviera allí, en la grada. Pero lo estuvo durante todo el torneo, así que está bien. Al final tuvimos un final feliz"

Declaraciones recogidas en la rueda de prensa posterior al partido.

dbh/pm