Djokovic ante Tsitsipas en la final de Astaná tras abandono de Medvedev

El serbio Novak Djokovic, número 7 del mundo, se enfrentará al griego Stefanos Tsitsipas (6º) en la final del Torneo de Astaná, después de vencer al ruso Daniil Medvedev (4º), que abandonó cuando ambos tenistas empataban a un set 4-6, 7-6 (8/6) en la semifinal del sábado.

Medvedev dejó caer que podría estar alejado de las pistas de tenis durante un mes, lo que haría peligrar su presencia en el Masters de Turín (del 13 al 20 de noviembre).

Después de tener dos puntos de partido en el 'tie-break', el ruso tuvo que renunciar debido a una lesión en un aductor, que sorprendió al público y a su adversario.

"Es la segunda vez en mi vida que tengo que abandonar así, debido a una elongación", dijo el ruso, añadiendo haber sentido algo extraño en el segundo punto del tie-break.

"Al principio pensé que quizás era un tirón pero al final de ese punto me di cuenta de que no, que posiblemente no era un tirón. Durante el tie-break tuve la sensación de poder jugar cinco o diez puntos más pero no más", continuó.

"Fue un partido muy ajustado, en particular el segundo set", valoró Djokovic. "Encontré el modo de ganar el segundo set pero estoy triste por el torneo, por los espectadores que estaban apreciando esta batalla y por Daniil, que ha terminado de esta manera".

"Puedes jugar un set más, sí, pero te arriesgas a perderte posiblemente la mitad de la temporada y no un mes", concluyó Medvedev.

Djokovic, que en un momento de frustración durante el partido tiró una raqueta a la grada, buscará en la final ganar su segundo torneo consecutivo después de Tel Aviv el domingo contra Tsitsipas, que derrotó a Andrey Rublev (9º) en la otra semifinal; 4-6, 6-4 y 6-3.

- Resultados de la sexta jornada

- Individual masculino - Semifinales

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.3) derrotó a Andrey Rublev (RUS/N.5) 4-6, 6-4, 6-3

Novak Djokovic (SRB/N.4) a Daniil Medvedev (RUS/N.2) 4-6, 7-6 (8/6), 0-0 y abandono

