Director de orquesta Barenboim anula su gira por problemas de salud

El legendario pianista y director de orquesta Daniel Barenboim, de 79 años, se vio obligado a anular de nuevo una serie de conciertos por sus problemas de salud, anunció el teatro de ópera berlinés Staatsoper, de donde es director.

"Daniel Barenboim sufre en este momento problemas de circulación y, por esa razón, sigue un tratamiento médico", afirmó la Ópera del Estado de Berlín en un breve comunicado.

"Guarda reposo actualmente y, por precaución, sus médicos le aconsejaron anular sus conciertos previstos hasta el 22 de abril, incluido".

En febrero, el director de orquesta israelo-argentina ya había anulado durante varias semanas sus compromisos musicales por una intervención quirúrgica.

Barenboim es, desde hace tres décadas, el director musical de la Ópera del Estado de Berlín, y de su orquesta, la Staatskapelle. Su contrato termina en 2027.

"Seguiré hasta que no tenga fuerzas. Sino, me iré; no quiero quedarme como una reliquia del pasado", afirmó el año pasado a la AFP.

ylf/mm/grp/eg