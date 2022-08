Diputado francés se disculpa por comparar obras del Mundial de Catar con las de la Torre Eiffel

Karl Olive, diputado por Renaissance, el partido del presidente de la República Emmanuel Macron, comparó el viernes los problemas de seguridad de las obras del Mundial-2022 de Catar con los "300 muertos" durante "la construcción de la Torre Eiffel", antes de retractarse.

"No hay que confundir y mezclar lo que no tiene que mezclarse. En este momento, podemos también recordar que en el momento de la construcción de la Torre Eiffel, hubo más de 300 muertos", declaró en la radio France Info.

Olive estaba siendo entrevistado sobre la ratificación del Parlamento el jueves de un acuerdo de colaboración entre París y Doha sobre la seguridad de la Copa del Mundo de fútbol 2022.

Según este acuerdo, Francia brindará ayuda con 220 expertos, entre ellos gendarmes, para la lucha antidrones, la detección de minas y la búsqueda de explosivos.

Varios diputados de la oposición denunciaron el "escándalo ecológico" que supone el Mundial, con estadios climatizados, o el "trato escandaloso a los obreros" migrantes "casi esclavos".

Después de la oleada de críticas que desató su intervención en la radio, Olive dio marcha atrás horas más tarde en Twitter.

"Las 300 personas (370 exactamente) a las que hice mención no fallecieron durante las obras de construcción de la torre Eiffel sino desde su construcción en 1887. Este ejemplo no era apropiado. Me disculpo", escribió.

Desde el inicio de los trabajos para el Mundial-2022, Catar ha sido criticado por su trato a los obreros migrantes y, en especial, a los que trabajan en la construcción de los estadios.

Doha señala haber hecho enormes esfuerzos desde entonces para mejorar las condiciones de los trabajadores extranjeros, imponiendo un salario mínimo (alrededor de 270 euros o dólares al mes) y prohibiendo el poder que varios empleadores mantenían sobre sus trabajadores, impidiéndoles abandonar el país o cambiar de trabajo.

