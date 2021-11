Dimite presidenta del parlamento de Noruega por caso de vivienda oficial

La presidenta del Parlamento noruego, el segundo puesto oficial más importante del país, anunció su dimisión el jueves, acusada de haberse beneficiado de una vivienda oficial a la que probablemente no tenía derecho.

La dimisión de la laborista Eva Kristin Hansen, un mes después de ser elegida presidenta del Storting, el parlamento unicameral noruego, se produjo justo después de que la policía anunciara una investigación.

"Creo que es insostenible que el Storting tenga una presidenta que está siendo investigada", dijo Hansen a la agencia de noticias noruega NTB.

"Por ello, me he puesto en contacto con el líder de mi partido y le he informado de que dejaré de ser presidenta del Storting", añadió.

El martes, el periódico Adresseavisen reveló que Hansen, entonces diputada provincial, había seguido disfrutando de una vivienda oficial en Oslo después de 2014, a pesar de que ese año había comprado con su marido una casa en Ski, a 29 kilómetros de la capital noruega.

Según las normas noruegas, solo los diputados que viven a más de 40 km de Oslo tienen derecho a un alojamiento proporcionado por el parlamento en la ciudad.

Hansen, que no declaró su cambio de domicilio hasta 2017, alegó buena fe, argumentando que había entendido mal la normativa.

