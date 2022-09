Dimite el director de Amsterdam Schiphol por el caos del aeropuerto

El director ejecutivo de Amsterdam Schiphol anunció su dimisión el jueves debido a los continuos problemas del aeropuerto, uno de los más concurridos de Europa, que lleva varios meses sufriendo largas colas debido a la escasez de personal.

"La forma en que Schiphol está abordando los problemas, y mi responsabilidad como director general, son objeto de mucha atención y crítica", dijo Dick Benschop en un comunicado.

"He hecho todo lo que he podido, pero aún no lo hemos conseguido", admitió Benschop.

Esta semana el aeropuerto se vio de nuevo obligado a pedir a las compañías aéreas que cancelaran vuelos debido a la escasez de personal de seguridad.

Al igual que muchos otros aeropuertos de Europa, Schiphol ha sufrido importantes perturbaciones en los últimos meses debido a la escasez de personal mientras el sector aéreo se recupera de la pandemia de covid-19.

En un intento de reducir los tiempos de espera de los pasajeros, el aeropuerto limitó el número de pasajeros desde julio.

También había prometido bonificaciones para el personal durante los meses de verano.

Pero las largas colas y los viajeros frustrados volvieron en septiembre debido a una nueva escasez de personal de seguridad, lo que obligó una vez más al aeropuerto a pedir a las compañías aéreas que cancelen vuelos.

"Se tomaron medidas drásticas bajo la dirección de Dick para estabilizar la situación en Schiphol", dijo Jaap Winter, presidente del consejo de supervisión del aeropuerto, en el comunicado.

"Se hicieron mejoras en el verano, pero no es suficiente", añadió.

Benschop presentó su dimisión al consejo de supervisión el miércoles, que la aceptó. Permanecerá en el cargo hasta que llegue su sucesor, indicó el aeropuerto.

