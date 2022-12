"Difícil encontrar los límites de Mbappé", dice el capitán 'Bleu' Hugo Lloris

"Es difícil encontrar los límites de (Kylian) Mbappé", estimó el portero francés Hugo Lloris después de que su equipo ganase 3-1 a Polonia en los octavos de final de Catar-2022 con dos goles y una asistencia del delantero del París SG.

"Lo digo y lo repito, es difícil encontrar los límites de Mbappé en un partido como el de hoy. Quizás se le vio algo menos en la segunda parte, pero marcó dos goles extraordinarios", con los que suma cinco y es el máximo goleador del Mundial.

"Es una gran ventaja para nuestro equipo (...) Cuanto más avancemos en la competición, más tendremos que subir el nivel como equipo y sabemos que podemos contar con él".

Sobre el partido, Lloris admitió que "en la primera parte nos han incomodado y han tenido una ocasión de gol muy clara, aunque nosotros también tuvimos".

"En la segunda hemos controlado muy bien, con dos goles increíbles de Kylian y además da el pase a Olivier (Giroud)", que se convirtió en el máximo goleador de la historia de los 'Bleus' con 52 dianas. "Ya tiene el récord, pero no creo que quiera pararse ahí".

También igualó dos récords el propio Lloris, el de Lilian Thuram como jugador con más partidos internacionales con los 'Bleus' (142) y el más partidos en Copa del Mundo de Fabien Barthez y Thierry Henry (los tres con 17).

"También es bueno para mí alcanzar esas cifras y me he dado el derecho de jugar al menos un partido más en este torneo, por lo que no tengo ganas de parar aquí. Vamos a recuperar y guardar fuerzas para las próximas batallas", concluyó el capitán galo.

