Diario USA Today retira artículos escritos por reportera que inventó fuentes

El diario USA Today retiró 23 artículos de la web escritos por una de sus reporteras, Gabriela Miranda, por inventarse fuentes o fabricar declaraciones, anunció este jueves la publicación, que prometió reforzar la edición de sus textos.

Tras recibir solicitudes externas para corregir algunas informaciones, el diario realizó una investigación de los trabajos de la periodista que arrojó que algunas personas citadas en sus artículos no trabajan para las organizaciones que Miranda les atribuyó o las declaraciones parecían inventadas.

Otras citas de otras personas no pudieron ser verificadas independientemente, señaló el diario, que entre las anomalías resaltó declaraciones atribuidas a terceras personas.

Como resultado, el diario retiró 23 artículos de su página web y de otras plataformas por "incumplir nuestros estándares editoriales".

La periodista, que escribía artículos de hechos diversos como la población de capibaras que irrumpe en un barrio selecto de Argentina o por qué las canciones que se cantan en las protestas de Cuba importan, ha dimitido, según el diario.

"Seguiremos reforzando y fortaleciendo nuestra labor informativa y esmero en la edición", afirmó USA Today.

Casos de periodistas que plagian o fabrican sus informaciones han estallado en los últimos años. Es el caso de la periodista estrella de la revista alemana Der Spiegel, Claas Relotius, que en 2018 se descubrió que se inventaba reportajes, o de Jayson Blair, uno de los periodistas más jóvenes y prometedores del New York Times, que dimitió en 2003 cuando se descubrió que "cubrió" la guerra de Irak tranquilamente desde su casa copiando declaraciones a otros diarios o simplemente, inventándose los reportajes que hacía.

O el de Janet Cook, que ganó un Pulitzer en 1981 por un artículo que escribió para The Washington Post, con una información inventada y de la que el escritor colombiano Gabriel García Márquez dijo que "no fue justo que ganara el premio Pulitzer, pero también injusto que no hubiera ganado el premio Nobel de Literatura".

