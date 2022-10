Diallo afirma no "conocer" a los agresores de Hamraoui

Los agresores de Kheira Hamraoui "me han señalado como si fuera la autora intelectual, sin embargo no los conozco, no he estado nunca en contacto con ellos", afirma en una entrevista a RMC la excentrocampista del PSG Aminata Diallo, imputada en el caso de agresión a su excompañera.

Sospechosa de ser la autora intelectual de la agresión que tuvo lugar en noviembre de 2021, la jugadora de 27 años, investigada por "violencia agravada" y "asociación de malhechores" negó toda implicación ante la cadena de radio y televisión, según extractos emitidos el miércoles.

Sabiendo que "los agresores habían sido atrapados, estaba aliviada. Y después resulta que finalmente me señalan como si fuera la autora intelectual. Sin embargo no les conozco, no les he visto nunca, no he tenido nunca contacto con ellos, no he hablado nunca con ellos", insiste, afirmando que "está establecido por los investigadores".

"No puedo explicar porque me señalan como la autora intelectual. Me sorprende que unos agresores no querían dar el nombre de la persona que les envió pero que digan solo 'en cualquier caso fue por Aminata'", asegura Diallo, sin club desde el fin de su contrato con el PSG en junio.

La internacional francesa pone en duda la teoría sobre la rivalidad deportiva con la víctima, que jugaba en la misma posición que ella en París. "Yo no estaba apartada por Kheira Hamraoui como intentan decir", afirma.

Según Diallo, la dirección deportiva y el entonces entrenador Didier Ollé-Nicolle estaban "muy satisfechos con mi trabajo y mis actuaciones" y eran favorables, antes de la agresión, a "una renovación de dos temporadas". "No hay ningún elemento que demuestre que en ese momento, yo tenía interés en hacer eso, más bien al contrario", dice.

Encarcelada durante cinco días antes de su imputación, Diallo salió de detención el 21 de septiembre y se encuentra bajo control judicial.

jta/fal/dam/pm