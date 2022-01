Detenido un joven por hacer exámenes en lugar de futbolista egipcio que disputa la CAN

El internacional egipcio Mostafa Mohamed disputa actualmente la Copa de África de Naciones (CAN) de fútbol en Camerún. En esta semana nacional de exámenes en Egipto, un joven que dijo ser "amigo" suyo se presentó en su lugar en la universidad... y terminó siendo detenido.

Un responsable del instituto universitario de El Cairo, donde Mohamed está inscrito, se dio cuenta de que el candidato no era el delantero de 24 años del Galatasaray turco, sino un diplomado en Literatura. Presentó por ello una denuncia.

El joven reconoció que quería "ayudar a un amigo", según la confesión publicada por medios estatales.

En las redes sociales del país más poblado del mundo árabe, donde el fútbol es el deporte rey, los internautas comentaron y bromearon sobre el incidente.

"El Ministerio de Enseñanza Superior, los 100 millones de egipcios y todos los aficionados al fútbol de África saben que Mostafa Mohamed está en Camerún, ¡es el fraude más idiota del siglo!", escribió uno de ellos en Facebook.

La trampa no se detuvo ahí: en su confesión, el joven detenido, cuya identidad no fue hecha pública, reveló que no era la primera vez.

"Ya pasé tres exámenes" en lugar de Mostafa Mohamed, dijo al fiscal.

No se precisó si fue el futbolista el que le pidió hacer esos exámenes en su lugar o cuáles serán las sanciones por estos hechos.

