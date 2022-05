Derechos de imagen en la selección, un "pequeño malentendido" para Mbappé

El conflicto que opone a Kylian Mbappé con la Federación Francesa de Fútbol sobre la explotación de los derechos de imagen es sólo "un pequeño malentendido" que "se solucionará muy pronto", afirmó este lunes el delantero, asegurando que no pide "gran cosa".

Durante la concentración en marzo de la selección francesa, Mbappé no participó en un acto publicitario en el centro de entrenamiento de Clairefontaine para mostrar su desacuerdo con la convención firmada por los 'Bleus' con la FFF para la explotación de sus derechos de imagen.

"Lo que es gracioso es que antes de esa concentración de marzo, nadie hizo ni una reseña sobre los derechos de imagen. Fue necesario que pasase esto", afirmó el delantero en conferencia de prensa.

"Para ser sincero, hablamos durante meses de deporte, durante horas de imagen y durante minutos de dinero. Fue muy rápido, no hay ningún problema, hubo sólo ese pequeño malentendido en la selección, pero lo vamos a solucionar muy rápido, porque tenemos un país al que hacer ganar (el Mundial en diciembre)", indicó el campeón del mundo.

Mbappé explicó que "el fútbol ha cambiado", y que para él se trataba de "dar un derecho de supervisión sobre nuestro nombre y a qué está asociado".

"No pido gran cosa", insistió. "Es sólo que yo tengo una carrera y tengo ganas de llevarla como yo la siento, con mis valores. No quiero revolucionar el fútbol, no es mi guerra. No hubo problema, vamos a solucionar todo esto rápidamente con inteligencia y respeto", concluyó "Kyky".

ah-ama/gf/iga/psr