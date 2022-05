Derechos de imagen de Mbappé, asunto delicado a nivel de selección y de club

Los derechos de imagen de Kylian Mbappé se encuentran en el centro de las negociaciones, tanto con la selección francesa como a nivel de club: tras su roce con el presidente de la federación gala, Noël Le Graët, y cuando se habla de un posible cambio de equipo, del París SG al Real Madrid, el delantero parece querer cambiar las prácticas actuales sobre las campañas de márketing.

"Si él no acepta el funcionamiento no habrá dinero, eso es todo", descargó el presidente de la Federación francesa de fútbol (FFF) Noël le Graët en el diario L'Equipe, declaraciones que irritaron a Mbappé y a su entorno.

Le Gräet hacía mención al rechazo de la estrella a participar en un evento de marketing de la selección. Fue "para hacer cambiar las cosas", declaró el entorno del jugador, que pide desde hace cuatro años renegociar el acuerdo.

El entorno del jugador explica que si quiere más no es para él sino por redistribuirlo en su totalidad a obras del fútbol amateur.

Desde la entrada en vigor de ley Braillard, la comunmente llamada "prima" de los jugadores de la selección francesa, 25.000 euros por partido (26.356 dólares), es en realidad un derecho de imagen.

Todos los espónsores de los 'Bleus' se interesan evidentemente por conseguir que Mbappé sea uno de los cinco jugadores necesarios para activar el uso del derecho de imagen colectivo.

Eso ha dado lugar a algunos abusos, como el de uno de los patrocinadores de la selección, que utilizó una silueta en cartón a escala real de Mbappé con las miniaturas en formato de cromo Panini de otros cuatro jugadores al lado del francés, para llegar a la cuenta de cinco.

"Atención al malentendido", explica a la AFP Gaël Mahé, FIFA Match Agent (figura que organiza partidos amistosos) y agente deportivo: "Mbappé y sus consejeros solamente piden un derecho de control, pero no cuestionan el derecho de imagen de la selección, solamente que él pueda decir no a ciertas actividades que no estén relacionadas con sus valores".

En cambio el agente estima que este "pulso comercial daña la imagen del jugador", que "puede que esté equivocado al ponerse fuera de juego y pareciendo que pide más que otros jugadores, incluso si el dinero no es para él. La selección de Francia es un patrimonio".

El asunto es en todo caso crucial para el campeón del mundo en 2018, de 23 años, solicitado por las marcas más importantes, especialmente con la cercanía del Mundial-2022.

"Este asunto de los derechos de imagen está en el centro del negocio del deporte", explica a la AFP el abogado Didier Poulmaire.

El artículo L 222-2-10-1 del Código del deporte que permite pagar a los jugadores en derechos de imagen "no se aplica lamentablemente en las relaciones entre las federaciones deportivas y los seleccionados", precisa el abogado fiduciario, muy activo en el mundo del deporte.

A este respecto, "las relaciones entre la FFF y Mbappé están sujetas a la concertación de un contrato específico relativo a las condiciones de explotación de sus derechos de imagen", explica.

"El clan Mbappé acierta al defender su derecho de imagen pero la Federación por su parte tiene razón al mantener un enfoque homogéneo sobre este asunto, no solamente con el conjunto de otros jugadores, sino también respecto al interés colectivo, que es la razón de ser de una federación", continúa Poulmaire.

Pero para el abogado este "problema aparente es en realidad una ocasión para el deporte francés, la oportunidad de hacer evolucionar las relaciones que la FFF entabla con los jugadores con el fin de hacerlos entrar en la era moderna, la de Tik-Tok y los NFT".

El jugador y su entorno no han apreciado ni que el asunto sea de conocimiento público ni el momento de la intervención de Le Graët. Pero la cuestión de los derechos de imagen de Mbappé se extiende también a España.

Este podría ser el punto de fricción del hipotético fichaje del prodigio francés por el Real Madrid, que todavía no ha renovado su contrato con el París SG que se acaba a finales de junio.

Según el diario español El País, a mediados de marzo, después de la eliminación del París SG por el Real Madrid, el club blanco formuló una nueva oferta a Mbappé: 180 millones de euros de prima (189,76 millones de dólares) por la firma y un salario neto anual de 40 millones de euros (42,17 millones de dólares), cifras juzgadas como fantasiosas tanto por el entorno del jugador como por el París SG, además del 50% de sus derechos de imagen, como todos los otros jugadores.

Pero el entorno de Mbappé preferiría el 100%, lo que propone el PSG. Según algunas fuentes, el club merengue estaría dispuesto a llegar al 60-40 en favor del jugador ¿Será esto suficiente para convencer a la estrella?

