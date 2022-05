Debut convicente de Medvedev y Badosa en Roland Garros, Tsonga se despide... del tenis

Dos de los aspirantes a llegar a las últimas rondas en Roland Garros, el ruso Daniil Medvedev (N.2) y la española Paula Badosa (N.4), tuvieron este martes debuts convincentes en el torneo parisino, mientras que el francés Jo-Wilfried Tsonga dijo adiós... al tenis profesional.

Muy sólido en su juego pese a que la tierra no es su superficie favorita, Medvedev conectó 35 golpes ganadores y rompió ocho veces el servicio de Facundo Bagnis (N.103) para derrotar al argentino por un triple 6-2 en 1h38 de juego.

"Me encanta Roland Garros, especialmente desde el año pasado", cuando alcanzó los cuartos de final después de haber perdido en primera ronda en sus primeras cuatro participaciones, declaró el tenista ruso tras el partido.

"Espero llegar más lejos este año", añadió Medvedev, que en segunda ronda se enfrentará al serbio Laslo Djere (N.56).

El ruso, además, parece recuperado de la operación de hernia a la que se sometió hace casi dos meses y que le privó de casi toda la temporada de tierra: "Está yendo todo muy bien, porque cuando me operé no pensaba en poder jugar en la gira de tierra, pero el médico y el 'fisio' hicieron todo lo posible para que pudiera volver a jugar la semana pasada", explicó.

"Físicamente me siento al 100%, así que espero jugar bien", aseguró un Medvedev que además se vio favorecido por el sorteo, ya que muchos de los aspirantes al título (Djokovic, Nadal, Alcaraz y Zverev) van por la otra parte del cuadro y solo se enfrentaría a ellos en una eventual final.

Ya en la sesión nocturna, estuvo cerca de saltar la sorpresa cuando el vigente finalista del torneo, el griego Stefanos Tsitsipas (N.4) tuvo que remontar dos sets en contra ante el italiano Lorenzo Musetti (N.66), para imponerse por 5-7, 4-6, 6-2, 6-3 y 6-2.

A Musetti le volvió a pasar lo del año pasado en París, cuando le ganó los dos primeros sets a Novak Djokovic en los octavos de final antes de ceder por falta de físico.

Además, por esa parte del cuadro, fueron eliminados este martes varios cabezas de serie, como el español Pablo Carreño, el canadiense Denis Shapovalov, el australiano Alex de Miñaur y el estadounidense Tommy Paul, derrotado por el chileno Cristian Garín en cuatro sets, por 5-7, 6-1, 6-2 y 6-3, que en segunda ronda se encontrará al bielorruso Ilya Ivashka (N.50).

En categoría femenina, Paula Badosa se presentaba con dudas en París tras no obtener buenos resultados en las últimas semanas, pero apenas necesitó 54 minutos para derrotar a la francesa Fiona Ferro (N.130) por 6-2 y 6-0, a la que solo dejó hacer dos puntos en el segundo set.

"Es muy importante para mí comenzar así, estaba muy nerviosa estos días atrás porque me faltaba confianza desde Madrid, pero cada partido y minuto en pista me va a ayudar a recuperar esa confianza que necesito", explicó en conferencia de prensa la española.

"La confianza cuesta mucho construirla y muy poco perderla", añadió.

Con cuatro Top 10 ya eliminadas en primera ronda (Krejcikova, Konteveit, Jabeur y Muguruza), Badosa, que jugará en segunda ronda contra la eslovena Kaja Juvan (N.68), aseguró: "Lo veo como un aviso de que puedes perder contra cualquiera y que tienes que dar el 100% en cada partido".

No obstante, no fue una jornada de sorpresas, ya que no perdieron ninguna de las cabezas de serie que tomaron parte este martes en Roland Garros.

La nota emotiva la puso Jo-Wilfried Tsonga, el tenista francés más importante de las últimas dos décadas, que se retira del tenis profesional tras perder contra el noruego Casper Ruud (N.8).

El público de la Philippe Chatrier le despidió con una larga ovación tras perder por 6-7 (6/8), 7-6 (7/4), 6-2 y 7-6 (7/0) un partido que acabó lesionado en un hombro, llorando de emoción y besando la arcilla de París.

Pese a no ganar nunca un Grand Slam, fue finalista en Australia (2008) y semifinalista en Melbourne (2010), Roland Garros (2013 y 2015) y Wimbledon (2011 y 2012), además de ganar los Masters 1000 de París-Bercy (2008) y Canadá (2014), una plata olímpica en Londres-2012 y ser vencedor con Francia de la Copa Davis (2017).

Tsonga, además, es uno de los tres únicos tenistas en la historia en haber derrotado a Djokovic, Nadal y Federer cuando eran número 1 mundiales y uno de los tres en ganar al 'Big 3' y a Andy Murray en un Grand Slam.

"Gracias a todos los que me permitieron cumplir mi sueño de niño", declaró Tsonga al recibir un homenaje en el que estuvieron todos sus entrenadores, los principales jugadores franceses de su generación y su familia.

