De vuelta al escenario, Rihanna llevará sus raíces caribeñas al Super Bowl

De regreso a los escenarios el domingo en el Super Bowl, Rihanna dijo este jueves que mostrar sus raíces caribeñas y representar a inmigrantes y mujeres negras son algunas de las razones por las que esta vez aceptó actuar en el gran espectáculo de la liga de football americano (NFL).

La cantante será la estrella del gran 'show' musical del descanso del partido en Glendale (Arizona) entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles, que suele ser la retransmisión más vista del año en la televisión estadounidense.

La artista, nacida en Barbados y ganadora de nueve premios Grammy, dio a luz en mayo de 2022.

"El Super Bowl es uno de los mayores escenarios del mundo. A pesar del miedo que me da no haberme subido a un escenario en siete años, hay algo estimulante en el reto que supone", declaró el jueves a medios de comunicación.

"Es importante para mí hacer esto, este año. Es importante por la representación. Es importante que mi hijo vea esto", subrayó.

En 2019, Rihanna afirmó haber rechazado participar en este mismo espectáculo en solidaridad con Colin Kaepernick, el ex 'quarterback' de los San Francisco 49ers que se convirtió en un símbolo de la lucha contra el racismo y la brutalidad policial arrodillándose durante el himno estadounidense previo a los partidos.

Ningún otro equipo volvió a contratar a Kaepernick desde su salida de los 49ers en 2017.

Rihanna dijo en una entrevista con Vogue en 2019 que ella "no podía ser una vendida, no podía ser una facilitadora" y dijo que había asuntos dentro de la NFL "con los que no estoy de acuerdo en absoluto".

La cantante no celebró la habitual rueda de prensa previa al Super Bowl pero fue entrevistada por una presentadora de Apple Music, patrocinador del espectáculo, en la que avanzó que su recital del domingo reflejará sus raíces caribeñas.

"Esa es una gran parte de por qué es importante para mí hacer este espectáculo: representación. Representación de los inmigrantes. Representar a las mujeres negras de todo el mundo. Es fundamental para que la gente vea las posibilidades", afirmó.

"Es un hermoso viaje el que estoy haciendo. Nunca podría haber imaginado que llegaría hasta aquí, así que es una celebración de ello. Estoy muy emocionada de tener a Barbados en el escenario del Super Bowl", subrayó.

Rihanna no dio pistas sobre quiénes serían sus artistas invitados en el escenario, pero dijo que su lista de canciones sería una "celebración" de su catálogo.

