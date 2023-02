De los videojuegos a la realidad, Will Still hace historia con el Stade de Reims

Desconocido hasta hace apenas unos meses, el belga Will Still está haciendo historia en el fútbol francés: no solo es el entrenador más joven en la élite (30 años), sino que suma 12 partidos invicto en la Ligue 1 con el Stade de Reims, la mejor racha de este histórico club francés.

