David Ferrer, ilusionado como nuevo capitán español de Copa Davis

El extenista David Ferrer aseguró este lunes estar ilusionado y con ganas de darlo todo para "sumar otra o varias ensaladeras más", en su presentación como nuevo capitán del equipo español de Copa Davis.

"Serán tres años en los que daré el 100% para que podamos sumar otra o varias Ensaladeras más. Me hace mucha ilusión", afirmó Ferrer, que toma el relevo a Sergi Bruguera y firma hasta 2025.

El extenista, de 40 años, se hace cargo del equipo de Copa Davis, tras ganar él mismo la Ensaladera de Plata en tres ocasiones como integrante de la Armada española en 2008, 2009 y 2011.

Ferrer, que se retiró del tenis en mayo de 2019, también dio el punto decisivo a España en la eliminatoria contra Alemania en 2018, último año en que el trofeo se jugó con su formato tradicional.

"He sido jugador y el hecho de tener la confianza de los jugadores ayuda mucho. No hubiese aceptado esta capitanía si los jugadores no hubieran querido", señaló Ferrer en un acto en la sede del Consejo Superior de Deportes de Madrid.

Ferrer, que por ahora simultaneará su nuevo cargo con el de director del torneo de Barcelona, reveló que habló con Rafa Nadal.

"Tengo mucha confianza con Rafa y no hablamos cara a septiembre, porque queda mucho tiempo por delante. Tampoco hablamos de si va a jugar o no", afirmó Ferrer, quien durante su carrera llegó a ser número 3 del mundo.

"Rafa tiene un calendario que no es fácil después de tantos años jugando y aparte están las lesiones. En ningún momento se ha descartado y cuando llegue el momento hablaré con el", afirmó el nuevo capitán de Copa Davis, que también tuvo palabras para el número uno del mundo Carlos Alcaraz.

"Carlos tiene madera de líder. A los 19 años ser número 1 del mundo, campeón de Grand Slam y asumir esa presión sólo se lo he visto hacer a Rafa, Djokovic y pocos más", dijo Ferrer, quien cree que al joven murciano "le gusta la Copa Davis".

