Daniil Medvedev, lesionado, "probablemente baja entre uno y dos meses"

Daniil Medvedev, número dos mundial, será baja en el circuito tenístico durante "probablemente entre uno y dos meses", para curarse una lesión, anunció este sábado el ruso, cuya participación en Roland-Garros parece de este modo comprometida (22 de mayo-5 de junio).

"Juego desde hace algunos meses con una pequeña hernia. Con mi equipo, hemos decidido arreglar el problema con una pequeña operación. Estaré probablemente ausente durante un mes o dos si trabajo duro para estar de regreso rápidamente en las pistas", indicó Medvedev en su cuenta Twitter.

Número uno mundial durante dos semanas a principios de marzo antes de devolver ese puesto a Novak Djokovic, el 21 del mismo mes, el ruso no parecía estar bien en los últimos torneos.

Favorito la semana pasada en Miami, el finalista del último Open de Australia fue finalmente eliminado el jueves en cuartos de final por el polaco Hubert Hurkacz, actual campeón, que ganó por 7-6 (9/7), 6-3.

Durante ese partido, parecía disminuido físicamente, tomando una larga pausa en los vestuarios entre los dos sets y pidiendo la intervención del kinesiólogo tras haberse visto obligado en varias ocasiones a apoyarse en su raqueta, para recuperarse tras las jugadas.

"En todo el partido, no estaba bien", confirmó en conferencia de prensa. "Tras los puntos difíciles, tenía problemas para recuperar la respiración. No me recuperaba rápido. Era tal vez el calor, pero tenía vértigos y hubo un juego en que no podía sacar".

Esta derrota le privó de la ocasión de quitar de nuevo el trono del circuito ATP a Djokovic. Solo haber llegado a semifinales le habría permitido desplazar de nuevo al serbio.

Antes de eso, Medvedev perdió en semifinales en Acapulco contra el español Rafa Nadal, que ya había sido su verdugo en Melbourne, tras haber sufrido una eliminación sorpresa en la tercera ronda de Indian Wells frente al francés Gaël Monfils.

El ruso de 26 años había ganado su primer Grand Slam en el US Open en septiembre pasado, impidiendo a Djokovic realizar el Grand Slam y ganar su 21º grande, un récord después alcanzado por Nadal tras imponerse en el Open de Australia.

bur-dep/psr