Curry y los Warriors acaban con la mejor racha de Suns; Clippers baten a Lakers

Con 23 puntos de Stephen Curry, los Golden State Warriors vencieron el viernes 118-96 a los Phoenix Suns, que se despidieron de su racha de 18 victorias seguidas, mientras los Clippers batieron a los Lakers en un emocionante duelo de Los Ángeles.

Los Warriors jugaron con una motivación extra después de su derrota del martes en Phoenix, donde permitieron que los vigentes subcampeones igualaran su mejor racha de 17 triunfos, vigente desde 2007.

El estelar Stephen Curry, que se quedó el martes en 12 puntos, su peor anotación de la temporada, retomó el espectacular nivel que le ha convertido en gran candidato a ganar su tercer premio MVP (Jugador Más Valioso).

El base firmó una cuenta de 23 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias y 6 triples de toda factura y Steve Kerr lo mandó a descansar a ocho minutos del final ante la gran distancia en el marcador.

El mexicano-estadounidense Juan Toscano-Anderson fue otro de los destacados de Warriors con 17 puntos, su mejor marca de la campaña, y una de las mejores volcadas del año sobre el pívot JaVale McGee.

"Esto es sobre nosotros, sobre como corregimos nuestros errores. Tenemos mucho espacio para crecer", dijo Curry sobre la rivalidad con Phoenix.

Los Suns, que menos de 24 horas antes habían vencido a los Pistons en Phoenix, resintieron el esfuerzo y la ausencia de su mejor anotador, Devin Booker, por problemas de isquiotibiales.

El pívot DeAndre Ayton dio problemas a la defensa de Warriors con 23 puntos y el veterano Chris Paul se quedó en 12 puntos y 8 asistencias.

Con este triunfo, los Warriors recuperan el liderato de la Conferencia Oeste con 19 victorias y 3 derrotas, seguidos de cerca por los Suns (19-4).

En Los Ángeles, los Clippers doblegaron a sus vecinos Lakers por 119-115 en un emocionante final en el que el escolta suplente Luke Kennard logró dos triples decisivos.

LeBron James terminó con 23 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias en su regreso a los Lakers tras perderse el juego del martes ante Kings por un falso positivo de covid-19.

Siguiendo los protocolos contra el coronavirus de la liga, el alero fue puesto en aislamiento el martes al conocerse su resultado positivo en una prueba del día anterior.

Posteriores exámenes determinaron que 'King James', quien está vacunado, no estaba contagiado por lo que el jueves fue autorizado a volver a las pistas.

Este viernes, LeBron lamentó que su familia también tuviera que ser aislada y dijo que esta situación le dejó "bastante confundido, frustrado, enfadado por no poder hacer nada".

"Normalmente, cuando tienes una prueba positiva, te hacen otra de inmediato para asegurarse. No hubo una prueba de seguimiento después de mi prueba positiva. Fui directamente al aislamiento y al protocolo. Esa es la parte que me enfadó", explicó James. "Me pareció que esto estuvo muy mal manejado".

Entre las otras figuras de los Lakers, Anthony Davis logró 27 puntos y 10 rebotes mientras Russell Westbrook tuvo una noche muy discreta con 10 puntos y 9 asistencias y un error clave en el último minuto.

Los Lakers fueron a remolque durante todo el juego con desventajas de hasta 12 puntos pero lograron acercarse 110-109 a dos minutos del final.

El equipo de Frank Vogel tuvo varias posesiones para adelantarse en el marcador pero fueron desaprovechadas por Westbrook, con una falta en ataque, y Malik Monk, con un triple errado.

Luke Kennard (19 puntos) apareció entonces para clavar dos triples consecutivos que, junto a otro posterior de Marcus Morris (21), sellaron la victoria visitante.

Los Clippers se colocaron en la sexta posición del Oeste (12-11) adelantando a los Lakers (12-12).

Con 30 puntos y la canasta decisiva, Kevin Durant selló el triunfo 110-105 de los Brooklyn Nets frente a los Minnesota Timberwolves.

Durant, otro de los candidatos al MVP, terminó con una cuenta de 30 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias.

Minnesota dio mucha más guerra de la esperada a los Nets, líderes de la Conferencia Este (16-6), pese a la baja de su figura Karl-Anthony Towns por un problema en el coxis.

El base D'Angelo Russell, con 21 puntos y 11 asistencias, lideró el ataque de Timberwolves y el novato argentino Leandro Bolmaro disputó 25 minutos logrando 4 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias.

Resultados de la jornada del viernes en la NBA:

Indiana Pacers - Miami Heat 104-113

Washington Wizards - Cleveland Cavaliers 101-116

Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers 96-98

Brooklyn Nets - Minnesota Timberwolves 110-105

Houston Rockets - Orlando Magic 118-116

Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans 91-107

Utah Jazz - Boston Celtics 137-130

Golden State Warriors - Phoenix Suns 118-96

LA Lakers - LA Clippers 115-119

gbv/es