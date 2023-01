Cuatro décadas después, el 'Petits As' sigue reuniendo a las promesas del tenis

Como si fuera el circuito ATP, Moïse Kouamé encadena selfis y entrevistas después de su partido en el torneo 'Petits As' (Pequeños Campeones) de Tarbes (sur de Francia), que desde hace 40 años es una cita de máxima importancia para las grandes promesas del tenis.

Las gradas estaban llenas el miércoles de esta semana para asistir al partido de Kouamé, una de las grandes esperanzas francesas, contra un rival búlgaro. No decepcionó a la hinchada local: el joven francés de 13 años ganó en dos sets para alegría de unos aficionados que eran prácticamente de su edad. Tras la victoria demostraba una sorprendente madurez en las declaraciones ante los periodistas.

"No es un torneo más porque fuera de la pista tiene un ambiente increíble. Es como un Grand Slam para niños", afirma. "Pero en cuanto entro en la cancha es como un entrenamiento. Aunque grandes campeones hayan pasado por aquí, como (Rafa) Nadal o (Richard) Gasquet, no me agobio", asegura.

La primera edición de este torneo tuvo lugar en 1983 y con el tiempo se ha convertido en una especie de 'campeonato del mundo oficioso' para muchos de los jugadores de tenis de entre 12 y 14 años. Su relevancia queda subrayada al revisar algunos nombres en su palmarés.

El estadounidense Michael Chang lo ganó en 1986, apenas tres años antes de establecer un récord de precocidad con su título en Roland Garros en 1989 -con 17 años-, y otro campeón de Roland Garros, el español Juan Carlos Ferrero, levantó el trofeo en 1994 al superar en la final al chileno Fernando González.

La suiza Martina Hingis encadenó dos títulos en Tarbes, en 1991 y 1992, que le hicieron ganar notoriedad internacional antes de deslumbrar en categoría absoluta.

En el año 2000, un joven Nadal fue el campeón y es cierto que desde entonces los vencedores en categoría masculina no han estado después entre los mejores en su salto al tenis de adultos.

Algo más importante ha sido el balance entre las mujeres en este siglo XXI, con dos jugadoras que luego conquistaron torneos del Grand Slam: la letona Jelena Ostapenko (ganadora en Tarbes en 2011 y luego en Roland Garros en 2017) y la canadiense Bianca Andreescu (triunfadora en Tarbes en 2014 y que levantó el trofeo del Abierto de Estados Unidos en 2019).

Con 47 países representados en la edición de este año -todo un récord- y un presupuesto de más de un millón de euros (1,09 millones de dólares), el 'Petits As' siguen siendo, junto a la 'Orange Bowl' de Estados Unidos, toda una referencia mundial para los diamantes en bruto de la raqueta.

"Puedes encontrar en Estados Unidos torneos juveniles de un nivel similar, pero ninguno tiene un entorno tan profesional, con transportes para todo el mundo, comidas en restaurante...", valora el entrenador ecuatoriano Juan José Naranjo.

"Algunos jóvenes creen que no llegarán a ser profesionales si no ganan aquí", añade. "Pero muchos jóvenes, como (Carlos) Alcaraz (actual número uno mundial) o (Andrey) Rublev (número seis) no superaron aquí las primeras rondas", recuerda.

Novak Djokovic, por ejemplo, cayó en cuartos de final en la edición de 2001 y Roger Federer cayó en octavos de final en 1995, en el anonimato de la modesto pista número dos.

Nadie podía pensar entonces que esos nombres iban a marcar la historia del tenis, como quizás consigan en un futuro a medio o largo plazo algunos de los jóvenes talentos que golpean la bola esta semana en esta pista cubierta francesa, muy cerca de los Pirineos.

sdu/jld/dr/pm