Cruz Azul elimina al Forge y Seattle machaca a Motagua en la Liga de Campeones de Concacaf

El mexicano Cruz Azul se impuso el jueves por 3-1 al Forge canadiense y selló su boleto a los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf, donde también estará Seattle Sounders tras golear 5-0 al Motagua hondureño.

Con estos juegos de vuelta de octavos de final quedaron definidos los siguientes cruces del torneo, que otorga al ganador un boleto para el Mundial de Clubes de la FIFA.

En los cuartos, que arrancarán el 8 de marzo, Cruz Azul enfrentará a otra escuadra canadiense, el CF Montreal, y el Seattle Sounders al mexicano León.

El New York City FC, vigente campeón de la MLS, chocará ante el Comunicaciones guatemalteco y el Pumas mexicano ante el New England Revolution estadounidense, que no necesitó jugar los octavos por el abandono del AS Cavaly haitiano.

En el primero de los partidos del jueves, Cruz Azul solventó con comodidad su cruce ante el Forge, escuadra debutante en el torneo y a la que había vencido 1-0 en la ida en Hamilton (Canadá).

El paraguayo Ángel Romero, en su primer gol con la zamarra 'cementera', abrió el marcador en el estadio Azteca a los cinco minutos de juego al rematar un centro al segundo palo de Rómulo Otero.

En el 21, el mexicano Rafael Baca colocó el 2-0 con un trallazo a la escuadra desde fuera del área.

El Forte logró el primer gol de su historia en el torneo por mediación de David Choiniere en el 26. El canadiense anotó con otro disparo desde fuera del área, esta vez ajustado al poste izquierdo de Sebastián Jurado.

En el 44, el paraguayo Juan Escobar dejó la eliminatoria vista para sentencia al convertir el 3-1, en una acción en que le ganó la espalda a la defensa canadiense y cabeceó a la red un servicio de Luis Mendoza.

En la última eliminatoria de octavos, el Seattle Sounders avasalló por 5-0 al Motagua hondureño, con el que había empatado sin goles en la ida.

El veterano enganche uruguayo Nicolás Lodeiro abrió el marcador para la escuadra estadounidense en el minuto 33 en el Lumen Field de Seattle.

El resto de los goles llegaron en la segunda mitad, con el estadounidense Cristian Roldán poniendo el 2-0 en el minuto 47, seguido de las dianas de los estadounidenses Jordan Morris (56) y Kelyn Rowe (62) y del brasileño Léo Chú (74).

-- Programa de los partidos de vuelta de octavos de final (entre paréntesis los resultados de los juegos de ida y en mayúscula los clasificados a cuartos):

- Martes

LEÓN (MEX) - Guastatoya (GUA) 1-0 (2-0)

- Miércoles:

NEW YORK CITY FC (USA) - Santos de Guápiles (CRC) 4-0 (2-0)

Colorado Rapids (USA) - COMUNICACIONES (GUA) 1-0, 3-4 en penales (0-1)

CF MONTREAL (CAN) - Santos (MEX) 3-0 (0-1)

PUMAS (MEX) - Deportivo Saprissa (CRC) 4-1 (2-2)

- Jueves:

CRUZ AZUL (MEX) - Forge (CAN) 3-1 (1-0)

SEATTLE SOUNDERS (USA) - Motagua (HON) 5-0 (0-0)

-- Emparejamientos de cuartos de final:

New York City FC (USA) - Comunicaciones (GUA)

New England Revolution (USA) - Pumas (MEX)

CF Montreal (CAN) - Cruz Azul (MEX)

León (MEX) - Seattle Sounders (USA)

