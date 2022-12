Cristiano Ronaldo se entrenó este miércoles en el gimnasio

Cristiano Ronaldo, que salió desde el banquillo el martes en la victoria de Portugal contra Suiza (6-1) en octavos de final del Mundial de Catar, se entrenó este miércoles en el gimnasio y no en el campo, confirmó a la AFP un portavoz de la Seleçao.

A diferencia de los otros suplentes del partido del martes, Ronaldo no apareció en el césped durante la sesión de entrenamiento programada para este miércoles al mediodía, constató un periodista de la AFP. Sólo los primeros 15 minutos de la sesión fueron abiertos a la prensa.

"Ha trabajado en la sala, como suele hacer", al igual que los titulares del martes, declaró a la AFP un miembro del servicio de prensa de la selección portuguesa.

El martes, frente a Suiza, Ronaldo (37 años) no entró en el once titular, lo que no le sucedía desde hace casi 15 años en su selección. El portugués entró en el minuto 75 de juego en lugar del joven Gonçalo Ramos, quien marcó además tres goles.

Antes del partido, Ronaldo había sido reprendido por su entrenador Fernando Santos por su actitud durante su sustitución en la derrota contra Corea del Sur (2-1).

"Vi las imágenes y no me gustó en absoluto. Realmente no me gustó", afirmó Santos.

