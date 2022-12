Cristiano Ronaldo, molesto con un rival surcoreano que le presionó en su cambio

La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo dijo que su visible enfado al ser sustituido contra Corea del Sur (derrota lusa 2-1) el viernes en la Copa Mundial de la FIFA se debió a que un rival le instó a abandonar la cancha más rápido.

"Sucedió antes de que me sustituyeran. El jugador coreano me decía que saliera rápido y yo le dije que se callara, porque no tiene autoridad. No tiene que decir nada", explicó CR7 en la zona de prensa del estadio, entrevistado por la televisión portuguesa.

"No debería haber ninguna polémica. Es un calentón del momento. Independientemente de lo que haya pasado, las cosas siempre se quedan en la cancha", añadió.

Antes, en una rueda de prensa, su entrenador Fernando Santos dijo que el capitán portugués había sido "insultado" por un jugador surcoreano que no fue identificado.

"Se enfadó con un jugador surcoreano, todo el mundo lo vio. El jugador le estaba insultando y diciéndole que se fuera de la cancha, por eso se enfadó", explicó el entrenador.

"He visto la interacción con un jugador surcoreano y no tengo ninguna duda. El jugador no fue agresivo, solo lo fue verbalmente", añadió, interpelado por los periodistas.

"Le estaba hablando en inglés y Cristiano le dijo: 'Bueno, quizá no tenga un buen día...'", concluyó.

Cristiano Ronaldo fue sustituido en el minuto 65, entregando su brazalete de capitán a Pepe con una mirada de enfado antes de salir de la cancha y dirigirse al banquillo.

El centrocampista surcoreano Hwang In-beom dijo que "no lo vio" porque estaba "demasiado cansado".

"Estaba mirando hacia abajo, así que no lo vi y no tengo nada que decir", añadió.

