Cristiano Ronaldo dice que el Manchester United debe acabar en el Top 3

Actualmente 7º en la Premier League, a once puntos del podio, el Manchester United debe fijarse como objetivo acabar entre los tres primeros clasificados, reivindicó este jueves su gran estrella, el portugués Cristiano Ronaldo, en una entrevista al canal Sky Sports.

"Manchester United debe ganar el campeonato, o acabar segundo o tercero. No me puedo imaginar cualquier otra clasificación" para el club, declaró el portugués.

"Dentro de mi corazón, no acepto que nuestra mentalidad nos lleve a pensar en otra cosa que no sea acabar entre los tres primeros de la Premier League", añadió.

Con 31 puntos en 19 partidos, el United está a once puntos del Liverpool, actual tercer clasificado y que ha disputado un partido más que los 'Red Devils', y a 12 del Chelsea, segundo (con dos partido más).

Desde la llegada al banquillo del alemán Ralf Rangnick, sustituyendo al noruego Ole Gunnar Solskjaer a finales de noviembre, el United ha ganado 13 puntos de 18 posibles, pero la derrota 1-0 en Old Trafford contra el Wolverhampton, en la última jornada, ha frenado la racha y reavivado las dudas sobre el equipo.

Y para avanzar, el ganador en cinco ocasiones del Balón de Oro reclama medidas radicales: "Creo que, a veces, para construir algo, hace falta destruir ciertas cosas".

"Año nuevo, vida nueva. Espero que el Manchester esté a la altura que la gente espera, sobre todo sus hinchas. Somos capaces de cambiar las cosas ahora", aseguró.

"No quiero estar en un club para pelear por la sexta o la séptima plaza. Estoy aquí para tratar de ganar y de ser competitivo. Creo que si cambiamos de mentalidad podemos hacer grandes cosas", insistió CR7, que reclamó paciencia con el nuevo entrenador: "Desde que llegó se ha mejorado en algunos puntos, pero necesita tiempo".

Ronaldo no jugó el pasado lunes el partido contra el West Ham de la FA Cup (victoria 1-0) por una lesión: "Voy a tratar de entrenar con normalidad este jueves. Vamos a ver cómo reacciona el cuerpo, pero tengo confianza. Crucemos los dedos", confesó a la televisión del club.

"Conozco mi cuerpo al cien por ciento. Soy maduro, y la experiencia me ha dado la posibilidad de entender mi mente, mi cuerpo y todo lo que rodea al fútbol. Es bueno, porque soy una persona diferente, un jugador diferente (al que era cuando llegué al club de más joven), pero la ambición sigue siendo la misma. Quiero jugar y ayudar al equipo", agregó.

En otra entrevista al canal brasileño ESPN Brasil, Ronaldo (36 años) rechazó poner fecha a su retirada y aseguró que aún puede jugar en la élite otras cuatro temporadas: "¿Si puedo jugar hasta los 40, los 41 o los 42? Lo más importante es dar lo máximo ahora".

"Genéticamente hablando, no voy a decir que me siento como cuando tenía 25, no iré tan lejos, pero sí que como cuando tenía 30. Cuido de mi mente y de mi cuerpo", añadió.

