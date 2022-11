Crece la preocupación por la situación del preso político egipcio Alaa Abdel Fatah

La situación de Alaa Abdel Fatah, uno de los presos políticos más conocidos de Egipto, en huelga de hambre, generó preocupación este lunes, mientras dirigentes de todo el mundo están reunidos en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij por la COP27.

El caso de este activista prodemocracia británico-egipcio, de 40 años, será tratado durante la cumbre de la ONU sobre el clima, a la que asistió su hermana Sanaa Seif, afirmó el primer ministro británico, Rishi Sunak, quien aludió a "una prioridad".

"Espero ver al presidente Al Sisi hoy. Por supuesto, abordaré esta cuestión. Es un caso que numerosos países, y no solo el Reino Unido, quieren que se resuelva", declaró Sunak a la prensa al margen de la COP27.

Desde principios de abril, Abdel Fatah solo ingería un vaso de té y una cucharada de miel al día. El martes pasado dejó totalmente de comer y de beber el domingo, coincidiendo con la apertura de la COP27 en Sharm el Sheij, en Egipto.

El lunes, tres periodistas egipcias anunciaron el lunes que empezaron una huelga de hambre para exigir su liberación.

"Dejamos de alimentarnos porque Alaa Abdel Fatah está en peligro de muerte", explicó a AFP Mona Selim, que protagonizó una sentada en el sindicato de periodistas de El Cairo junto a Eman Ouf y Rasha Azab.

Las tres reclaman "la liberación de todos los detenidos de opinión", de los que hay más de 60.000 en Egipto, según las oenegés.

Los activistas presentes en la COP27 difundieron numerosas publicaciones en las redes sociales con la etiqueta #FreeAlaa y varias figuras destacadas de la sociedad civil terminaron sus intervenciones con la frase "You have not yet been defeated", título del libro de Alaa Abdel Fatah, cuyo prefacio fue escrito por la periodista y activista canadiense Naomi Klein.

La secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Agnès Callamard, insistió el domingo en la necesidad de liberar a Abdel Fatah cuando antes. "No queda mucho tiempo [antes de que muera], como mucho 72 horas", afirmó desde El Cairo.

En Beirut, un centenar de personas se manifestaron el lunes frente a la embajada británica.

"Alaa es un símbolo en el mundo árabe", afirmó la periodista y activista Diana Moukalled, agitando un retrato en blanco y negro del activista, con la etiqueta #FreeAlaa inscrita. "Él encarna la lucha del mundo árabe contra los regímenes autoritarios desde hace 12 años".

Abdel Fatah, ingeniero de formación y bloguero pro democracia, un acérrimo enemigo del régimen del presidente Abdel Fatah al Sisi, fue condenado a finales de 2021 a cinco años de prisión por "difusión de informaciones falsas", tras pasar la mayor parte de la década pasada entre rejas.

Se dio a conocer durante el movimiento sindical Kefaya de los años 2000 y también participó en la revolución de 2011 que condujo a la caída de Hosni Mubarak y en las marchas contra el islamista Mohamed Mursi y contra Al Sisi.

Según AI, desde que Egipto reactivó su comisión de indultos presidenciales en abril, 766 presos de conciencia han sido liberados, pero otros 1.540 han sido encarcelados.

El país norteafricano ocupa el puesto 168º de 180 en la clasificación de libertad de prensa de 2022 de la oenegé Reporteros Sin Fronteras (RSF).

