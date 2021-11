Consejo de Europa retira campaña que celebra "la libertad en el hiyab"

El Consejo de Europa, vigía de los derechos humanos en el continente, retiró el martes una campaña que celebraba la diversidad y la "libertad en el hiyab", condenada por Francia que la equiparó a una promoción del velo.

Lanzada el jueves por el órgano del Consejo contra la discriminación, y cofinanciada por la Unión Europea, esta campaña proponía en las redes sociales retratos de varias mujeres jóvenes con velos en una mitad de la imagen, y sin en la otra.

Un mensaje en inglés precisaba: "beauty is in diversity as freedom is in hijab" ("la belleza está en la diversidad como la libertad está en el hiyab").

Al principio pasó relativamente desapercibida pero terminó desencadenando una viva polémica en Francia, donde el velo islámico es una cuestión sensible desde hace más de treinta años.

Sobre todo porque el país ha entrado en una campaña presidencial en la que están muy presentes los temas de la identidad, el islam y la inmigración.

Juzgando la campaña "contraria a (sus) valores" porque "preconiza el uso del velo, Francia ha expresado su desaprobación extremadamente viva, y por ello (la campaña) fue retirada", explicó el martes por la noche en la cadena de televisión LCI la secretaria de Estado encargada de la Juventud, Sarah El Hairy.

"Evidentemente defendemos la libertad de convicción, la laicidad, la libertad religiosa, pero este video no preconiza eso; este video preconiza el velo como elemento identitario", subrayó.

"Estos tuits fueron retirados y vamos a pensar en una mejor presentación del proyecto", confirmó por su parte el Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, en un comunicado.

"Los tuits formaban parte de un proyecto conjunto" del Consejo y de la Unión Europea "contra la discriminación, cuyo objetivo era sensibilizar sobre la necesidad de respetar la diversidad y la inclusión y de combatir todo tipo de discurso de odio", justificó.

dsa/ha/jg/cf/oaa/mab/zm