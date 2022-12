Confirman la cadena perpetua para autor de ataque en tren en Francia en 2015

La justicia condenó este jueves en apelación a cadena perpetua a Ayoub El Khazzani por el ataque frustrado en un tren de alta velocidad en Francia en agosto de 2015, encargado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

El tribunal consideró que el acusado marroquí, de 33 años, aportó "pocos elementos útiles a la investigación" y que existen dudas "sobre el trabajo de cuestionamiento" de El Khazzani, dijo su presidente David Hill.

En su último turno de palabra, el hombre expresó su "arrepentimiento" y "vergüenza" por el ataque y pidió disculpas a Bélgica, donde se escondió tras su regreso de Siria, a Francia y a España, donde vivía con su familia, por "traicionarlos".

"Les juro que me arrepiento de todo lo que he cometido. Es un pesar amargo. Me avergüenzo de lo que he hecho", agregó el acusado, en árabe y de pie en el banquillo, antes de que los jueces se retiraran a deliberar.

Los magistrados mantuvieron la pena impuesta en primera instancia a fines de 2020 por "intentos de asesinatos terroristas": cadena perpetua, con un período de 22 años de obligado cumplimiento, a cuyo término se le prohibiría vivir en Francia.

El 21 de agosto de 2015, Ayoub El Khazzani subió a un tren de alta velocidad Thalys en la Estación de Midi de Bruselas, en Bélgica, armado con un kaláshnikov, una pistola, un cúter y 300 municiones.

Un grupo de pasajeros, dos de los cuales eran soldados estadounidenses que se encontraban de vacaciones, lograron contenerlo, cuando lanzó el ataque una vez que el tren cruzó a territorio francés en su camino a París.

Antes, el atacante había logrado disparar y herir en la espalda a un pasajero que se había apoderado de su kaláshnikov. Desde su detención, el acusado se encuentra encarcelado en régimen de aislamiento.

El ataque se enmarca en una serie de atentados yihadistas que golpearon Europa en la pasada década, mientras una coalición internacional, liderada por Estados Unidos, luchaba contra el EI en Irak y Siria.

El Khazzani, que recibió el encargo del EI, explicó que quería atacar a funcionarios de la Comisión Europea por, en su opinión, "ordenar a las fuerzas de la coalición los bombardeos en Siria", pero sin explicar cómo los distinguiría.

