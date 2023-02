Confirmado un nuevo error del VAR en la Premier League

El videoarbitraje (VAR) vuelve a estar en el punto ede mira tras confirmarse un nuevo error en el partido de la Premier League disputado el sábado entre el Arsenal y el Brentford (1-1), un resultado que privó al líder de dos puntos.

Después de que e lbelga Leandro Trossard abriese el marcador para los 'Gunners' pasada la hora de juego (66), el Brentford empató unos minutos después (74) por medio de Ivan Toney después de una confusa jugada a balón parado.

El VAR sí revisó la jugada, pero se centró en saber si el defensa central Ethan Pinnock, en fuera de juego al inicio de la jugada, interfería en la acción, sin comprobar lo sucedido después.

Lee Mason, árbitro del VAR en ese partido, miró "si Pinnock bloqueó (al defensa del Arsenal) Gabriel en la construcción" del gol, pero decidió que "no había falta y que el colegiado Peter Bankes no había cometido un error claro y manifiesto", explicó este domingo en las páginas del Mail on Sunday el portavoz del Sindicato de Árbitros Profesionales (PGMOL), Chris Foy.

Antiguo árbitro, Foy admitió que "el VAR no comprobó completamente las líneas" de fuera de juego, reconociendo un "error humano".

"Si las líneas hubiesen sido trazadas (en la continuación de la jugada), el gol habría sido invalidado por fuera de juego" de Christian Norgaard, autor del pase a Toney.

Como consecuencia de este error, el Arsenal perdió dos puntos que pueden resultar decisivos en la lucha por el campeonato, ya que aventaja en seis al Manchester City, que pueden quedar en tres si el equipo de Pep Guardiola vence su encuentro el domingo ante el Aston Villa.

No se trata del primer error de Lee Mason, que ya fue castigado con un partido de sanción por haber anuldado equivocadamente un gol del Newcastle contra el Crystal Palace.

También el sábado, el gol del ecuatoriano Pervis Estupiñán para el Brighton contra el Crystal Palace, fue anulado por fuera de juego, cuando pareció que la línea de referencia fue trazada a partir del defensa equivocado.

Tras el partido del Arsenal, el entrenador de los 'Gunners' Mikel Arteta mostró su escepticismo ante la decisión tomada por el VAR, aunque más por la supuesta falta de Pinnock que por el fuera de juego de Norgaard.

"No lo sé. Es demasiado tarde. El gol fue acordado y hemos perdido dos puntos (...) No sirve de nada (quejarse). Ya es pasado", declaró el técnico español, sin ser conocedor del error del árbitro.

hap/mcd