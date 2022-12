Condena a Kirchner trastoca escenario político en Argentina y abre incógnitas

La renuncia a toda candidatura de la vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner, corolario de su condena el martes a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua por corrupción, sacudió al oficialismo y obliga a reacomodar estrategias de cara a las presidenciales de 2023.

Kirchner, de 69 años, sorprendió el martes con el anuncio durante un encendido discurso de autodefensa, tras ser hallada culpable de defraudación en licitaciones de obras públicas cuando fue presidenta (2007-2015), condena que ella atribuye a una persecución político-judicial.

"Esa es la verdadera condena, eso es lo que querían: mi inhabilitación perpetua", lanzó la vicepresidenta con mandato hasta el 10 de diciembre de 2023, cuando perderá los fueros que la protegen de ir a prisión, más allá de las instancias de apelación que pueden demorar años.

Esta decisión "abre un compás de espera de mucho debate político" en el seno de la coalición peronista de centroizquierda Frente de Todos, dijo a la AFP el sociólogo y analista político Jorge Elbaum.

La senadora Teresa García admitió que la renuncia anunciada por su jefa política "deja un agujero enorme" en el frente que deberá "armar una ingeniería electoral para 2023".

Kichner "es la dirigente que tiene más adhesión en el peronismo y va a seguir siendo 'el fiel de la balanza' del peronismo", consideró la legisladora a radio AM750.

La tormenta política se inscribe en un escenario económico caliente, con una inflación anual estimada en 100% y marchas cotidianas de trabajadores y desocupados para pedir más ayudas del Estado.

También en cuestionamientos internos del peronismo al liderazgo del presidente, Alberto Fernández, ungido como candidato por Kirchner en 2019 en una estrategia para ganarle al exmandatario de derecha Mauricio Macri (2015-2019).

Pero Fernández se dijo abocado a su actual mandato. "No estoy pensando en la reelección sino en la gestión", declaró el miércoles en una videoconferencia organizada por The Financial Times.

Sergio De Piero, máster en Ciencias Políticas y académico, consideró que el oficialismo sólo podrá ganar en 2023 si encarrila la economía.

"Si controla la inflación, que es el problema más grave, (el ministro de Economía) Sergio Massa, tendrá muchas posibilidades de ser presidente, si la inflación no baja ninguno va a tener chance", afirmó.

Sin embargo, Massa, el más centrista de la coalición, declaró que no buscará la presidencia por pedido de su familia. Ya compitió en 2015 y quedó en tercer lugar.

Que Kirchner no compita en las elecciones "también pone en jaque a la oposición porque su política era atacar a Cristina", afirmó a la AFP Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Según De Piero, en la coalición de derecha Juntos por el Cambio "los problemas para definir candidaturas exceden la situación de Kirchner y parecen difíciles de resolver".

El liderazgo lo lleva Macri pero también están en carrera sus aliados, la derechista jefa del partido Propuesta Republicana (PRO), Patricia Bullrich, y el más centrista alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

"Que (Kirchner) renuncie a lo que quiera, la justicia ya le dijo que no puede ser candidata a nada", lanzó al canal de noticias TN Bullrich, quien no descarta un acercamiento con el polémico libertario Javier Milei, pensando en una eventual segunda vuelta electoral.

Más allá del cambio de estrategias electorales, la inhabilitación de Kirchner "es una persecución política que instala en la Argentina un modo de confrontación que pone a la democracia en penumbras", advirtió Di Piero.

"El panorama es preocupante teniendo en cuenta que a la vicepresidenta la quisieron asesinar", señaló en alusión al ataque fallido a balazos que sufrió Kirchner el 1 de septiembre pasado.

El clima social es áspero. El 88% de los argentinos se dice insatisfecho por cómo marchan las cosas en el país y el 80% por el funcionamiento de los tres poderes, según la Encuesta de satisfacción política (Espop) de la privada Universidad de San Andrés.

Pese a su anuncio, Kirchner mantiene su "centralidad política" afirmó Letcher. Su renuncia a postularse "ha sido un baldazo de agua fría para quienes esperaban la candidatura de Cristina, pero queda mucho tiempo y una movilización social puede hacerla cambiar de opinión", apuntó Elbaum.

Los seguidores de Kirchner preparaban una manifestación de respaldo para el lunes próximo en Buenos Aires en ocasión de un encuentro del Grupo de Puebla, un foro de dirigentes de izquierda de América Latina, pero la vicepresidenta dio positivo de covid la noche del jueves lo que obliga a postergar las iniciativas una semana.

sa/ls/dga