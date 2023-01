Con velo "no soy yo", dice ajedrecista exiliada iraní

Con el velo "no soy yo", aseguró una jugadora de ajedrez iraní que huyó a España tras participar en un torneo internacional con la cabeza descubierta, en una entrevista publicada este domingo.

Sara Khadem, de 25 años, participó en diciembre al Mundial de Ajedrez Rápido en Kazajistán sin el velo, de uso obligatorio para las mujeres en Irán.

El gesto fue visto como una muestra de apoyo a las protestas que sacuden la República Islámica desde la muerte en custodia el 16 de septiembre de Mahsa Amini.

La joven kurdo-iraní de 22 años había sido arrestada tres días antes por la policía de la moral por supuestamente infringir el código de vestimenta que rige en el país.

Khadem, de su verdadero nombre Sarasadat Khademalsharieh, explicó en una entrevista con el diario El País que antes del torneo de Kazajistán, solo llevaba el velo "si había cámaras, porque estaba representando a Irán".

"Pero con el velo no soy yo, no me siento bien, y, por tanto, quería terminar con esa situación. Y decidí no ponérmelo más", añadió, en sus primeras declaraciones desde que llegó a España en enero junto a su marido y su hijo de 10 meses.

Las atletas iraníes están obligadas a cumplir el estricto código de vestimenta de la República Islámica para las mujeres, principalmente cubriéndose la cabeza, cuando representan a su país en eventos internacionales.

