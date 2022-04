Con tregua por el título, interés de la Premier se centra en lucha por Europa y la permanencia

En un fin de semana marcado por las semifinales de la FA Cup, la 33ª jornada de la Premier League vivirá una tregua en la lucha por el título, por lo que el interés se centrará en la pelea por los puestos europeos y por la permanencia.

Supervivientes en el torneo copero, los tres primeros clasificados del campeonato (Manchester City, Liverpool y Chelsea) no jugarán este fin de semana en la liga, aunque sus partidos de la 33ª jornada se disputarán en días posteriores: el Liverpool visitará al Aston Villa el martes y un día después el Chelsea viajará a Leeds.

El líder Manchester City, que mantiene un punto de ventaja sobre el Liverpool tras su duelo directo del pasado domingo (2-2) no tiene aún fecha programada para su duelo ante el Wolverhampton (8º).

Así, el Tottenham (4º) podría aprovechar para acercarse a dos puntos del podio, aunque el Chelsea tendrá dos partidos pendientes por disputar.

El objetivo para los hombres de Antonio Conte será sobre todo sumar los tres puntos ante el Brighton (sábado a las 11h30 GMT) para mantenerse en el Top 4, sinónimo de clasificación para la próxima Liga de Campeones.

El Arsenal (5º, a tres puntos de los Spurs) viajará con el mismo objetivo a Southampton (sábado a las 14h00 GMT), teniendo en cuenta además que los 'Gunners' tienen un partido pendiente que les permitiría igualar la puntuación de su gran rival londinense.

El West Ham (6º) y el Manchester United (7º) no pueden fallar ante rivales a priori inferiores, Burnley (18º) y el colista Norwich City si no quieren despedirse de sus aspiraciones de jugar la próxima Champions, aunque no deberán fiarse ante dos rivales que luchan por salir del descenso.

- Programa de los partidos de la 33ª jornada del campeonato de fútbol inglés, y tabla de clasificación:

- Sábado:

(11h30 GMT) Tottenham - Brighton

(14h00 GMT) Manchester United - Norwich City

Southampton - Arsenal

Watford - Brentford

- Domingo:

(13h15 GMT) Newcastle - Leicester

West Ham - Burnley

- Martes:

(19h00 GMT) Aston Villa - Liverpool

- Miércoles:

(18h30 GMT) Leeds - Chelsea

- Jueves:

(18h45 GMT) Everton - Crystal Palace

. Aplazado

Wolverhampton - Manchester City

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Manchester City 74 31 23 5 3 72 20 52

2. Liverpool 73 31 22 7 2 79 22 57

3. Chelsea 62 30 18 8 4 64 23 41

4. Tottenham 57 31 18 3 10 56 37 19

5. Arsenal 54 30 17 3 10 45 36 9

6. West Ham 51 32 15 6 11 51 42 9

7. Manchester United 51 31 14 9 8 49 42 7

8. Wolverhampton 49 32 15 4 13 33 28 5

9. Leicester 40 29 11 7 11 45 48 -3

10. Crystal Palace 37 31 8 13 10 43 40 3

11. Brighton 37 31 8 13 10 28 37 -9

12. Aston Villa 36 31 11 3 17 42 46 -4

13. Brentford 36 32 10 6 16 39 48 -9

14. Southampton 36 31 8 12 11 37 52 -15

15. Newcastle 34 31 8 10 13 34 54 -20

16. Leeds 33 32 8 9 15 38 68 -30

17. Everton 28 30 8 4 18 33 52 -19

18. Burnley 24 30 4 12 14 25 44 -19

19. Watford 22 31 6 4 21 29 60 -31

20. Norwich City 21 31 5 6 20 20 63 -43

bur-mcd/psr