Con el siete a la espalda y lágrimas en los ojos, Ribéry dice adiós a los terrenos

Franck Ribéry, con su habitual número siete en la espalda y lágrimas en los ojos, dijo adiós este sábado a los aficionados de la Salernitana, un día después de la oficialización del final de la carrera del jugador, a la edad de 39 años.

La exestrella de la selección francesa y del Bayern Múnich, obligado a colgar las botas debido a dolores recurrentes en una rodilla, dio una vuelta de honor antes de la victoria de los suyos contra La Spezia (1-0), aplaudido por los tifosi en pie, antes de abrazar a todos sus compañeros.

Para este adiós sobre el terreno, en el que no estaba desde agosto, se enfundó de nuevo el número 7 de la Salernitana. En su vuelta de honor no pudo retener las lágrimas, aunque seguirá en el club, en el equipo técnico, al lado del entrenador Davide Nicola.

"En el futuro, querría ser entrenador. Me gusta estar en el terreno y cercano al equipo", explicó Ribéry a La Gazzetta dello Sport del sábado.

"He dicho a mis compañeros que lo más difícil no es colgar las botas sino no poder ayudarlos ahora. Lo seguiré haciendo, en una ciudad donde el fútbol se vive como me gusta, con pasión", añadió.

Presente en el banco durante el partido, recibió el abrazo de Pasquale Mazzocchi, que corrió hacia Ribery tras marcar el único gol del partido (48). Esta victoria, en la undécima jornada, permite a la Salernitana subir provisionalmente a la novena plaza.

"Hoy, uno de los más grandes campeones de los últimos viente años se despide", dijo el presidente de la Salernitana, Danilo Iervolino.

"No hemos sentido honrados de haberlo tenido como jugador y lo estamos más por tenerlo como dirigente", añadió.

Ribéry puso oficialmente final a más de dos décadas de carrera como jugador profesional, en clubes de Francia (Boulogne, Ales, Brest, Metz, Marsella), Turquía (Galatasaray), Alemania (Bayern Múnich) e Italia (Fiorentina, Salernitana).

Con su selección fue 81 veces internacional, llegando con Francia a la final del Mundial en 2006.

