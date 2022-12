Comunicado de prensa de Business Wire: International WELL Building Institute

El International WELL Building Institute (IWBI) anunció hoy el lanzamiento de la WELL Equity Rating, una nueva calificación creada para que las organizaciones trabajen en sus objetivos de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad, y mejoren la cultura de la empresa y la salud de los empleados. Más de 30 organizaciones líderes de la industria, incluidas AvalonBay Communities, Canderel, Empire State Realty Trust, JLL, Overbury, Shaw Industries y la Facultad de Ciencia Ambiental y Forestación de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY), se incribieron en la calificación, demostrando su compromiso para la creación de entornos donde todos tengan iguales oportunidades de progreso.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221130005753/es/

(Graphic: Business Wire)

Mediante una hoja de ruta basada en hechos, la calificación WELL Equity Rating les brinda herramientas a las organizaciones para que aborden las necesidades de poblaciones marginadas y subrepresentadas, y tomen un enfoque orientado a la acción para crear sitios equitativos con las personas en primer lugar. La calificación contiene más de 40 puntos en seis áreas de acción: experiencia del usuario y devoluciones, contratación responsable y prácticas laborales, beneficios y servicios de salud, programas y espacios de apoyo y compromiso con la comunidad. La calificación valida las acciones que las organizaciones realizan en pos del bienestar: celebrar la diversidad, equidad, inclusión (DEI) y accesibilidad, y promueve la sensibilidad a la hora de abordar las desigualdades en poblaciones tradicionalmente marginadas o subrepresentadas.

"Las organizaciones de todo el mundo están comprendiendo el gran poder que el lugar de trabajo tiene para equilibrar el campo de juego y asegurar que todos se sientan bienvenidos, vistos y escuchados", comentó Rachel Hodgdon, presidente y CEO, IWBI."Muchas organizaciones se comprometieron con la estrategia DEI, pero pocas tienen una hoja de ruta para iniciar su camino. La calificación WELL Equity Rating es una nueva propuesta transformadora que brinda herramientas a las organizaciones para cumplir con sus promesas, mediante estrategias y acciones basadas en hechos para mejorar y fortalecer la cultura de la empresa, promover los objetivos DEI y abordar las desigualdades de poblaciones marginadas".

Durante dos años, IWBI ha estado colaborando con su Healt Equity Advisory (Consejo de Equidad para la Salud), aprendiendo de más de 200 consultores expertos de 26 países. Un grupo prestigioso de más de 40 copresidentes lideran el consejo, prestando su vasto conocimiento y experiencia en equidad para la salud, DEI, construcción de sentido comunitario y pertenencia y diseño para la accesibilidad. El proceso de desarrollo también incluye devoluciones y opiniones de otras personas con experiencias reales que representan las poblaciones objetivo prioritarias de la calificación. Entre estas se incluyen poblaciones BIPOC (afrodescendientes, nativos y otras personas de color), inmigrantes de primera generación, personas de grupos LGBTQ+, cuidadores primarios y personas con discapacidad física o neurodivergentes.

"La equidad y la salud van de la mano. El objetivo de esta calificación es convertir en realidad la equidad de oportunidades, diseñar sitios más saludables y accesibles para todos y cumplir con la promesa de una cultura mundial de bienestar y pertenencia", comentó Kimberly Lewis, vicepresidente ejecutiva de Equidad, Participación y Eventos, IWBI. "Ya que, como todos sabemos, la equidad es la base fundamental para organizaciones más saludables, fuertes y prósperas".

Múltiples estudios muestran que los empleados que se encuentran en lugares de trabajo diversos e inclusivos tienen mayor tendencia a innovar, disfrutar sus trabajos, trabajar más y permanecer en sus puestos por más tiempo. Se ha descubierto que, además, las organizaciones diversas son 1,32 veces más productivas y un 21% más rentables en comparación con compañías similares. La calificación WELL Equity Rating brinda a las organizaciones un camino tangible para desarrollar sus compromisos DEI y transformar el diseño, la administración y utilización de sus lugares de trabajo a fin de crear entornos donde todos puedan prosperar y mostrarse tal como son.

En simultáneo al lanzamiento, como muestra de liderazgo, más de 30 organizaciones de diferentes sectores ya se inscribieron para abocarse de lleno a los lineamientos de WELL Equity Rating en más de 1000 ubicaciones.

Entre ellas se incluyen:

-- AHA Consulting Engineers

-- AvalonBay Communities

-- Buro Happold

-- Canderel

-- Chinachem Agencies Limited

-- Delos LLC

-- ECOS

-- Empire State Realty Trust

-- Epsten Group

-- Full Circle Design Services

-- Ivanhoé Cambridge

-- JLL

-- Landsec

-- M Moser Associates

-- Menarco Development Corporation

-- NEO

-- Neovalue

-- Overbury

-- Resilient Buildings Group

-- Shaw Industries Group, Inc.

-- Shearman and Sterling

-- Simpson Coulter Studio

-- Facultad de Ciencia Ambiental y Forestación de la SUNY

-- Sustainable Investment Group LLC (SIG) - Green Building Holdings

-- The Green Engineer

-- Tuolumne County

-- Veris Residential

-- Woonerf

La equidad es un principio central del WELL Building Standard. La mayoría de las características de la WELL Equity Rating se tomaron de estrategias existentes de WELL, fundamentadas por investigaciones que demuestran resultados más equitativos para una o más de las poblaciones objetivo. Con la ayuda de consultores de Health Equity and WELL Concept Advisories, IWBI también desarrolló nuevas características y secciones beta para fortalecer sus propuesta. Esta nueva calificación se incorpora a la serie de propuestas de IWBI, entre las que se incluyen la WELL Health-Safety Rating y la WELL Performance Rating. Cada calificación puede obtenerse como una denominación por separado o como un escalón hacia la WELL Certification local o punto a favor para el WELL Score de la organización.

"Mediante el impulso de la responsabilidad y la acción, WELL Equity Rating servirá como una herramienta importante para que las organizaciones actualicen sus compromisos DEI, actúen de acuerdo a sus valores y generen cambios duraderos", comentó la Dra. Angelita Scott, directora y líder de Concepto de Comunidad en IWBI, quien también participó como una de las arquitectas principales de la calificación. "Agradecemos a todos nuestros asesores y accionistas de distintas partes del mundo, de diferentes entornos y con experiencias y vivencias variadas que contribuyeron a este esfuerzo. Gracias a su visión, aporte y dedicación, pudimos crear una solución verificada por terceros que elevará las voces históricamente excluidas y mejorará el rendimiento ESG y los resultados de las organizaciones".

En septiembre, el Consejo Directivo de IWBI , el órgano líder responsable de mantener la integridad de WELL a través de estrictos criterios de desarrollo, ratificó por unanimidad la WELL Equity Rating. El Consejo Directivo se compone de líderes intelectuales mundiales, doctores, profesionales de la salud pública y ejecutivos empresariales, tales como el Dr. Richard Carmona, el cirujano general nº17 de EE.UU.; Cheryl Durst, presidente y CEO de la International Interior Design Association (IIDA); el Dr. Yao Wang, director general del International Institute of Green Finance; Alison Omens, Chief Strategy Officer de Just Capital; Mona Naqvi, líder global de ESG and Capital Markets Strategy de S&P Global, y Nancy Roman, presidente y CEO de Partnership for a Healthier America.

Esto es lo que comentan los primeros en inscribirse en la WELL Equity Rating:

"El compromiso de ESF con la WELL Equity Rating fue un "sí" contundente, ya que estamos trabajando para mejorar y proveer un acceso equitativo a la salud y servicios de bienestar en nuestro campus. La certificación nos guiará en el proceso de integración de poblaciones tradicionalmente subrepresentadas y en la promoción de la inclusión mientras celebramos la diversidad que hace de este campus un lugar dinámico y exitoso", dijo Joanie Mahoney, presidente de la Facultad de Ciencia Ambiental y Forestación de la SUNY. "Agradecemos el trabajo y asesoramiento de IWBI para la creación de esta calificación, marcando el camino en una cultura donde las personas estén en primer lugar".

"En Shaw, luchamos por crear un futuro y un mundo mejores. Un mundo en el que valoramos e invertimos colectivamente en la salud, bienestar y éxito de todas las personas Y de nuestro planeta. Un futuro seguro y resguardado para las próximas generaciones", comentóKellie Ballew, vicepresidente, Innovación y Sostenibilidad Global, Shaw Industries. "La WELL Equity Rating sigue la línea de ese compromiso y permite validar de forma externa nuestros esfuerzos".

"Ivanhoé Cambridge se enorgullece de ser parte del primer grupo de organizaciones en adoptar la WELL Equity Rating. Como líderes responsable del mercado inmobiliario, examinamos nuestro posición tanto a través de la mirada de los empleados como de los inversores", declaró Sunita Mahant, jefa de Impacto Social e Inclusión, Inversiones Sostenibles en Ivanhoé Cambridge. "Nuestra participación reafirma nuestro compromiso de crear espacios inclusivos. Cuando las personas entran a nuestras oficinas, queremos que se sientan bienvenidas. Para ello, debemos comenzar con nuestros propios empleados y es por ello que dimos el primer paso para nuestra participación en nuestra casa central de Montreal".

"Diversidad, equidad e inclusión (DEI) hacen visibles las necesidades y prioridades de poblaciones marginadas y subrepresentadas, cuyos miembros son algunos de los más valiosos de nuestra comunidad", comentó Raymond Rufino, CEO de NEO. "Recién comenzamos con nuestro recorrido en relación con DEI pero recibimos con alegría la hoja de ruta que WELL Equity Rating nos provee para asegurar que nuestras organización y espacios sean seguros, respetuosos y acogedores para todas las personas. Estamos felices de ser parte del primer grupo en sumarse y esperamos que varias empresas sigan nuestro camino".

"Green Building Holdings (GBH) en conjunto con nuestras cuatro unidades comerciales SIG, BlueO, GBES, y Aetos evalúa continuamente sus esfuerzos en relación con la DEI en todo el conjunto empresarial", dijo Beka Rund, jefa de Personal, Green Building Holdings. "Nos entusiasma adoptar la WELL Equity Rating para complementar, medir y evaluar el continuo desarrollo de nuestra compañía. Nuestro objetivo es generar una cultura inclusiva y liderar con el ejemplo en nuestra empresa y la industria en general".

"El programa WELL Equity nos brinda estrategias testeadas para poner al día y validar el compromiso de AHA con nuestros empleados y futuros empleados", comentó Adam Jennings, director de Energía, Sostenibilidad y Encargos, AHA Engineers. "Los efectos se extenderán más allá de AHA a través de nuestro servicio y los servicios que ofrecemos a nuestro clientes y la comunidad".

Acerca del International WELL Building Institute

International WELL Building Institute (IWBI) es una corporación de beneficio público y la organización líder a nivel mundial que se enfoca en implementar lugares donde las personas son lo primero, para avanzar en una cultura global de la salud. IWBI moviliza a su comunidad a través de la administración de los indicadores WELL Building Standard (WELL) y WELL Health-Safety Rating, la gestión de la credencial de WELL AP, la búsqueda de la investigaciones relevantes, el desarrollo de recursos educativos y la promoción de políticas que promuevan la salud y el bienestar en todas partes. Puede encontrar más información en este vínculo.

International WELL Building Institute pbc es una subsidiaria de Delos Living LLC. International WELL Building Institute, IWBI, WELL Building Standard, WELL v2, WELL Certified, WELL AP, WELL Portfolio, WELL Score, The WELL Conference, We Are WELL, the WELL Community Standard, WELL Health-Safety Rating, WELL Health-Safety Rated, WELL Equity, WELL Performance Rated, WELL Performance Rating, Works with WELL, WELL y otros, y sus logos son marcas registradas o marcas de certificación de International WELL Building Institute pbc en Estados Unidos y otros países.

Nota a los editores:

¿QUÉ SIGNIFICA LA EQUIDAD EN SALUD?

Nuestra visión se alinea con la definición de la Fundación Robert Wood Johnson de equidad en salud: "todos tienen una oportunidad justa de ser lo más saludable posible. A diferencia de la igualdad, que implica que todos obtengan la misma cosa, la equidad "reconoce que cada persona se encuentra en circunstancias diferentes y necesita recursos y oportunidades específicas para llegar a un mismo resultado".

Ponemos énfasis en los factores de la salud positiva y preventiva, ya que creemos que la salud no es solo la ausencia de enfermedades, sino que está ligada íntimamente a la capacidad de progreso de una persona. Reconocemos que las personas se benefician de este "estado de equilibrio" que resulta de un estado mental, corporal y espiritual óptimo y de la sensación de satisfacción, "conexión con las personas, la comunidad y un propósito"".

Cumplir esta misión significa reconocer que muchas disparidades de la salud tienen su origen en condiciones y factores sociales sistémicos, lo que incluye la forma en la que se diseñan, mantienen y administran los lugares de trabajo, que imponen cargas sobre la salud de ciertas poblaciones marginadas. La definición de la Fundación RWJ declara que el acceso equitativo a la salud es un resultado clave, mientras que la diversidad y la inclusión son formas de lograr esa meta.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221130005753/es/

Contacto

Prensa: media@wellcertified.com

Yan Tai yan.tai@wellcertified.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.