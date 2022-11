Comunicado de prensa de Business Wire: Ur24Technology Inc.

Ur24Technology Inc., empresa privada de dispositivos médicos, ha lanzado la línea de productos de catéteres TrueClr, que ofrece a los médicos, personal de enfermería y pacientes una opción que eliminará las infecciones de las vías urinarias asociadas con los catéteres en hospitales, aumentará la comodidad y calidad de vida del paciente y reducirá los costos de la atención médica.

El primer catéter externo diseñado para vaciar la vejiga de manera activa. La nueva línea de productos TrueClrsin látex para adultos y niños será presentada en Medica 2022, una de las principales ferias médicas que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre en Düsseldorf, Alemania.

El Dr. Jon Meliones, M.D., FCCM, director médico de Ur24Technology, expresó: "Estoy convencido de que los catéteres externos TrueClr revolucionarán básicamente las prácticas médicas. Es un sistema de eliminación activo en comparación con el pasivo, el único catéter de esta naturaleza en el mundo", El Dr. Meliones será orador destacado en Medica 2022.

Los datos de los EE. UU. demuestran que los catéteres internos están asociados con el 80 por ciento de las infecciones de las vías urinarias relacionadas en el hospital y le cuesta al sistema de atención médica aproximadamente $450 millones anualmente. Casi 13 000 muertes por año están relacionadas con los catéteres internos. Entre las características clave de la línea de productos TrueClr se incluyen:

-- Elimina las infecciones de las vías urinarias asociadas con catéteres internos.

-- Utiliza una sección continua y liviana.

-- No es invasivo, no se adhiere y es cómodo.

-- Tiene un diseño a prueba de pérdidas.

-- Evita el contacto de la orina con la piel.

-- Elimina la irritación e inflamación de la piel.

-- Es portátil y reutilizable: en hospitales o en el hogar, de fácil limpieza.

-- Está cubierto por el reembolso DME, Medicare Part B.

Ur24 Technology tiene una asociación estratégica con DemeTECH Corp., con sede en Miami, para fabricar y distribuir productos TrueClren los EE. UU. y a nivel internacional, utilizando la red de distribución en 132 países. Las empresas promocionarán TrueClr, que será una marca compartida, en Medica 2022.

Acerca de Ur24Technology, Inc.

Ur24Technology, Inc. es una empresa privada de dispositivos médicos ubicada en California del Sur que fue fundada en 2016 por Landon Duval. Se investigaron, diseñaron y desarrollaron cinco prototipos diferentes de catéteres externos, que condujeron a la gama de productos de catéteres externos TrueClr. Estos productos revolucionarios se adaptan perfectamente a la misión central de la empresa: mejorar la atención del paciente mediante la innovación.

Obtenga más información en www.ur24technology.com o llame al 1-833-448-7248.

Acerca de DemeTECH Corp.

DemeTECH, con sede en Miami, Florida, es una empresa líder de renombre en suturas quirúrgicas, mallas y cera ósea. DemeTECH se esfuerza por mejorar la relación médico-paciente a través del arduo trabajo, la dedicación y un compromiso de perseguir la tecnología de vanguardia e innovación. Las mascarillas N95 de DemeTECH y los catéteres externos TrueClrestán fabricados en los EE. UU. con materiales estadounidenses.

Obtenga más información en https://demetech.us.

