Comunicado de prensa de Business Wire: SingularityDAO

SingularityDAO, una organización que crea herramientas de operación bursátil de primer nivel para la gente común y corriente, acaba de anunciar el lanzamiento oficial de su herramienta de operación de criptomonedas "DynaSets". El lanzamiento se produce después de un período beta que tuvo un éxito resonante, en el que sus productos en Bitcoin y Ethereum generaron un crecimiento de las participaciones en los activos subyacentes del 61% y el 111% respectivamente.

Los DynaSets son cestas de criptomonedas que se gestionan de forma dinámica con señales avanzadas e indicadores potenciados por la ciencia de los datos y la IA interna, que pueden supervisar el ánimo del mercado, los acontecimientos económicos, la política y demás factores determinantes para ejecutar las operaciones.

Marcello Mari, gerente general de SingularityDAO, comentó al respecto:

"Este es un período que nos entusiasma en SingularityDAO y entusiasma a la comunidad de las criptomonedas. DynBTC y DynETH han pasado por varias rondas de pruebas rigurosas y estamos seguros de que están listos para ser utilizados por una audiencia amplia".

El lanzamiento oficial de DynBTC y DynETH irá acompañado de un nuevo DynaSet que entrará en una prueba beta abierta. El "DynaSet apalancado", dynDYDX, depositará los fondos de los usuarios en la bolsa dYdX, tomando prestado el dinero del corredor para operar.

Junto con el lanzamiento de los DynaSets, SingularityDAO lanzará una nueva marca y una interfaz de usuario mejorada.

Por otra parte, Mari agregó:

"El mercado de las criptomonedas es volátil y difícil de navegar para los participantes. Necesitan herramientas que los ayuden a tomar decisiones, pero las herramientas de gestión de carteras confiables sólo están al alcance de los ricos y las instituciones. DynBTC y DynETH han demostrado su éxito y nuestro nuevo Leveraged DynaSet es el siguiente paso en nuestra misión".

Los usuarios tendrán un plazo de dos semanas para aportar a los tres DynaSets antes de empezar a operar. La ventana de aportes se abrió el 11 de octubre a las 12 del mediodía UTC y se cierra el 25 de octubre a las 12 del mediodía UTC.Para participar, se requiere un mínimo de 500 dólares. Los interesados pueden obtener más información aquí.

Acerca de SingularityDAO

SingularityDAO trae al espacio de las criptomonedas diversas herramientas de gestión de carteras DeFi líderes en el mundo, que no tienen las barreras que impiden la participación de las masas. SingularityDAO también tiene acceso a toda la amplia gama de conocimientos y experiencia que ofrece SingularityNET, cuyo propio equipo de más de 100 personas incluye a numerosos científicos de IA de renombre mundial, entre ellos, su gerente general, Ben Goertzel. SingularityDAO tiene todas las piezas en su lugar para cambiar la cara de las DeFi y las criptomonedas para siempre y un ethos que los guía hacia la inclusión para todos en su camino hacia la creación de una singularidad beneficiosa. Para más información, visite www.singularitydao.ai.

