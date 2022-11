Comunicado de prensa de Business Wire: DentalMonitoring SAS

DentalMonitoring SAS, inventora de la primera solución de supervisión y análisis remotos impulsada por inteligencia artificial (IA) del mundo para ortodoncia, anunció hoy que presentó una demanda por violación de patente en contra de Align Technology, Inc., los fabricantes de Invisalign®. La demanda se encuentra pendiente en el Distrito Norte de California.

En la demanda, DentalMonitoring afirma que la solución de IA de atención virtual de Align Technology viola las patentes de EE. UU. de DentalMonitoring núm. 10 755 409, 11 049 248 y 11 109 945.

Comentando sobre la acción legal, Philippe Salah, presidente, director ejecutivo y cofundador de DentalMonitoring, expresó: "DentalMonitoring fue fundada en 2014 y presentó la primera solución de supervisión remota impulsada por IA del mundo para ortodoncia. Hemos invertido EUR150 millones hasta la fecha y tenemos más de 200 patentes y solicitudes de patentes pendientes para cubrir la propiedad intelectual que hemos creado. Tenemos pleno apoyo de toda nuestra junta directiva, inversores y empleados para actuar vigorosamente para defender cualquier violación de nuestras patentes. Tenemos confianza en que los tribunales de EE. UU. se encontrarán en nuestro favor".

"DentalMonitoring siempre se ha enfocado en la innovación y ha invertido inmensamente en la investigación y el desarrollo con el objetivo de ayudar a nuestros clientes a progresar en el cuidado de la salud bucal. Este es nuestro ADN y no podemos tolerar que otros exploten nuestra propiedad intelectual sin algún acuerdo comercial. Agradecemos a nuestros clientes, los líderes de opinión clave y empleados por el apoyo y las contribuciones para lo que DentalMonitoring ha logrado hasta el momento".

Acerca de DentalMonitoring: www.dental-monitoring.com

DentalMonitoring nace con una idea sencilla: la atención bucodental debe estar conectada y ser continua, incluso fuera del consultorio. La empresa ha creado la primera plataforma de consulta virtual del mundo en odontología, protegida por más de 200 patentes y solicitudes de patentes pendientes, para hacer frente a la rápida evolución de las expectativas de los pacientes. Gracias a que cuenta con la mayor base de datos de imágenes dentales de la industria, DentalMonitoring ha desarrollado las soluciones de IA más avanzadas y completas para que los profesionales de la odontología ofrezcan una atención excelente y una mejor experiencia para el paciente. Desde el compromiso y la conversión de los pacientes, pasando por las opciones de tratamiento a través de informes generados por la IA, las simulaciones de sonrisas avanzadas y la supervisión y el análisis remotos de todo tipo de tratamientos de ortodoncia, la plataforma única de DentalMonitoring brinda a los profesionales de la odontología y ortodoncia un control completo sobre las evaluaciones y la comunicación optimizadas. DentalMonitoring cuenta con más de 500 empleados en 18 países y 9 oficinas, entre las que se incluyen las de París, Austin, Londres, Sídney, Tokio y Hong Kong.

