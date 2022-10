Comunicado de prensa de Business Wire: DentalMonitoring

La nueva oficina en Tokio permite acceder a soluciones odontológicas inteligentes en Japón.

DentalMonitoring, el proveedor global líder de soluciones odontológicas inteligentes, hace pie en Japón para prestar servicios al mercado asiático con su solución de monitoreo remota con funcionalidades de IA y su flamante plataforma de análisis de datos clínicos, DM Insights.

Luego de obtener autorización de mercado, la empresa con sede en París (Francia) ahora presenta su paquete de soluciones inteligentes en el mercado japonés. Desde atracción y conversión de potenciales clientes hasta monitoreo remoto de todas las modalidades de tratamiento, DentalMonitoring ha ayudado a transformar más de 7000 prácticas profesionales en todo el mundo, y más de 1 millón de pacientes ya han utilizado su aplicación ScanBox???, que posee una calificación de 4,9 estrellas, para ayudar a optimizar su experiencia de tratamiento. ScanBox??? estará disponible a través de Dental Monitoring Japan en octubre de 2022.

"Estamos muy contentos de ingresar en el mercado japonés, uno de los más dinámicos en términos de tecnologías avanzadas e inteligencia artificial", señal Philippe Salah, director ejecutivo de DentalMonitoring.

Al aprovechar el poder de los datos, DentalMonitoring ayuda a potenciar la calidad de la atención, permite la optimización y el crecimiento de las prácticas profesionales y mejora la experiencia del cliente. Como soporte para el mercado, DentalMonitoring ha formado un nuevo equipo de ventas con el objetivo de ayudar a incorporar y lograr una mayor cantidad de clientes. El equipo estará liderado por el gerente general Hiroyuki Nishiya, quien anteriormente se desempeñó en 3Shape Japan. Se llevará a cabo una conferencia de prensa el miércoles 5 de octubre en el "Dental Monitoring Room" de Rihga Royal Osaka a las 13:00 (hora estándar de Japón).

"DentalMonitoring representa el salto de innovación más significativo que ha experimentado la industria en la última década. La estrategia de la empresa siempre se ha basado en construir relaciones estrechas con los ortodoncistas, entender sus necesidades y mejorar constantemente sus soluciones. Hoy tengo el placer de ayudar a que las prácticas profesionales japonesas ingresen en esta nueva era de odontología inteligente", afirmó Hiroyuki Nishiya, gerente general de DM Japan.

Acerca de DentalMonitoring-www.dental-monitoring.com

DentalMonitoring comenzó a partir de una idea simple: el cuidado oral debe estar conectado y ser continuo, incluso fuera de la práctica profesional. La razón de ser de la empresa es que la odontología sea más inteligente. Gracias a la base de datos más grande de imágenes odontológicas en la industria, DentalMonitoring ha desarrollado las soluciones de IA orientadas a médicos más avanzadas e integrales, con el objetivo de ayudar a que los profesionales de la odontología ofrezcan una atención superior y una mejor experiencia al paciente. Desde atracción y conversión de potenciales pacientes hasta la opción de distintas opciones de tratamiento a través de informes generados a través de IA y simulaciones de sonrisas avanzadas y el monitoreo remoto de todo tipo de tratamientos, la plataformas exclusivas de DentalMonitoring ofrecen a los profesionales odontológicos un control total sobre la comunicación y las evaluaciones optimizadas. DentalMonitoring emplea a más de 400 personas en 18 países y 10 oficinas, entre ellas París, Austin, Londres, Sídney, Hong Kong ¡y ahora Tokio!

Contacto

Contacto de prensa: Charlotte Garzino - c.garzino@dental-monitoring.com

