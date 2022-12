Comunicado de prensa de Business Wire: Z Capital Partners, L.L.C.

Z Capital Partners, L.L.C., la división de gestión de fondos de capital privado de Z Capital Group, L.L.C. ("ZCG"), un banco líder comercial de capital privado, anunció hoy que filiales de ZCG adquirieron Universal Marine Medical Supply International ("Unimed" o la "Compañía"), el proveedor líder mundial de soluciones farmacéuticas y médicas para la industria marítima, que presta servicios a mercados finales comerciales y de pasajeros, aunque no se han dado a conocer los términos financieros de la transacción.

Unimed provee una amplia gama de suministros médicos y clínicos esenciales, que incluyen oxígeno, equipamiento quirúrgico, vacunas y productos farmacéuticos, además de prestar servicios de supervisión de compras y reabastecimiento, auditoría y asesoramiento sobre cumplimiento normativo y gestión de instalaciones sanitarias. Actualmente, la Compañía presta servicios a aproximadamente 10.000 barcos cada año desde 10 oficinas distribuidas por todo el mundo y tiene acceso a más de 2.000 puertos, lo que hace que Unimed sea el mayor operador con más experiencia a nivel mundial, en un sector muy fragmentado de la industria de servicios marítimos.

Las normas médicas de la industria marítima están extremadamente reguladas y los operadores marítimos pueden enfrentarse a graves consecuencias por no cumplir las normas internacionales y los requisitos de la Bandera de Conveniencia. Por su condición de mayor operador del sector, Unimed tiene la capacidad de ofrecer a los clientes entregas just-in-time en todo el mundo, gestión de inventarios y décadas de experiencia sobre el cumplimiento de las normas sanitarias del sector marítimo a nivel mundial.

Como parte de las filiales de ZCG, Unimed se expandirá a las áreas globales de los mercados náuticos, incluidos los super yates, las compañías de gestión de yates y sus fabricantes y, también continuará ampliando y mejorando los suministros y los servicios médicos para cruceros y buques comerciales, incluidos los buques petroleros, cargueros y buques de carga.

"Unimed ha forjado su reputación por ofrecer a sus clientes un valor excepcional y servicios médicos esenciales de alta calidad, con muchas oportunidades para ampliar su cartera de clientes y continuar innovando en el mercado actual fragmentado de los servicios marítimos," dijo James Zenni, Fundador, Presidente y Director Ejecutivo de ZCG. "Junto a Alan Kessman y el equipo de Unimed, deseamos beneficiarnos de las nuevas tecnologías y la vasta experiencia operativa de ZCG para aprovechar las grandes oportunidades sin desarrollar, mejorar aún más el servicio al cliente y garantizar la salud, la seguridad y el cumplimiento normativo de muchas más embarcaciones."

"Nuestro deseo es continuar expandiendo los servicios de primer nivel de Unimed a áreas adicionales del tráfico marítimo y, tener un socio con recursos, experiencia y trayectoria que impulse el crecimiento de nuestro negocio, es realmente invaluable", dijo Alan Kessman, Director Ejecutivo de Unimed. "Tenemos un gran historial de innovaciones, incluida la introducción del primer modelo de suscripción de la industria en 2018, y esta asociación con ZCG nos permitirá aprovechar ese impulso y alcanzar nuevos niveles de éxito."

Acerca de UnimedUnimed es proveedor líder a nivel mundial de insumos, equipos médicos y oxígeno del sector marítimo y se especializa en proveer soluciones logísticas integradas de la cadena de suministro sobre cuestiones relacionadas con la salud y la seguridad a clientes de todo el mundo.

Acerca de ZCGZCG es un banco comercial privado líder en la gestión de activos de mercados privados, servicios de consultoría empresarial, desarrollo y soluciones de tecnología.

Por casi 30 años, los directores de ZCG han invertido aproximadamente 30.000 millones de dólares y cuentan con una trayectoria líder en el sector de capital riesgo y crédito.

ZCG gestiona activos por un valor de 5.200 millones de dólares y entre sus inversores figuran algunos de los mayores y más sofisticados inversores institucionales del mundo, como fondos de pensiones, donaciones, fundaciones, fondos de países, bancos centrales y compañías de seguros.

ZCG cuenta con un equipo internacional conformado por más de 325 profesionales. Para más información, visite www.zcg.com.

