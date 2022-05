Comunicado de prensa de Business Wire: YGG SEA

Yield Guild Games Southeast Asia (YGG SEA), una organización autónoma subdescentralizada (subDAO) de la empresa emergente de juegos de cadenas de bloques Yield Guild Games (YGG), con sede en Filipinas, anunció hoy la próxima oferta inicial DEX (IDO) de su tóken $SEA en la plataforma de lanzamiento Copper.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220429005351/es/

(Graphic: Business Wire)

La subasta de lanzamiento de tóken $SEA comenzará en la plataforma Copper el 9 de mayo a las 15:00 UTC y funcionará hasta el 14 de mayo. Se han asignado un total de 75 millones de tókens $SEA a la venta pública de la IDO, lo que representa un 7,5 % de la oferta total de mil millones de tókens. El precio inicial está establecido en $0,50.

"La IDO es una oportunidad única para agradecer el apoyo incondicional de nuestra comunidad", dijo Irene Umar, cofundadora de YGG SEA. "Estamos donde estamos gracias a la comunidad y quisiéramos que la comunidad fuera propietaria de una parte de YGG SEA a través de la IDO. DYOR, todo lo que puedo decir: lo que ven hoy es solo el comienzo de lo que se desarrollará en los próximos meses".

El $SEA es el tóken de gobernanza de YGG SEA. Le da a los miembros de la comunidad el derecho a votar sobre las propuestas de gobernanza, las asignaciones de recompensas del ecosistema, los modelos de funciones/recompensas más deseados que reflejan las necesidades locales, y las oportunidades de listas blancas para GameFi, así como para los NFTS que no son GameFi.

Dado que la comunidad se encuentra en el centro de YGG SEA, el gremio está comprometido a dar a todos la oportunidad y el tiempo de participar en la IDO de una manera justa y transparente. Copper es la forma más descentralizada y fácil de usar para participar en una configuración específica del conjunto autosuficiente de liquidez (Liquidity Bootstrapping Pools, LBP) de Balancer que permite una distribución más equitativa de los tókens para todos los participantes.

La subasta de lanzamiento de tóken en Copper permite el descubrimiento de precios en tiempo real, la participación abierta y sin permisos, y la distribución justa de tókens. Desincentiva a los robots y fardos que van a la delantera para poner el tóken $SEA en las manos de tantos participantes como sea posible.

YGG SEA es el gremio líder del sudeste asiático, habiendo invertido en 76 proyectos desde noviembre de 2021. Diez juegos han llegado a ser accesibles para los miembros del gremio YGG SEA y se lanzarán muchos más en este año. Actualmente, cuenta con oficinas en Indonesia, Tailandia, Malasia y Vietnam. Después de la IDO, YGG SEA planea expandirse a otros tres países en un plazo de seis meses, con una cobertura SEA total prevista para 2024.

YGG SEA había recaudado anteriormente $15 millones en dos rondas de notables inversores, entre ellos Crypto.com Capital, Animoca Brands, Solana Ventures, Polygon y otros.

Acerca de YGG SEA

YGG SEA, el primer subDAO de Yield Guild Games, es una organización autónoma descentralizada para la adquisición y gestión de NFT utilizados en el metaverso. Su misión es generar la economía virtual de "jugar para ganar" más grande y más sostenible del sudeste asiático. YGG SEA es miembro fundador de la Asia Blockchain Gaming Alliance.

Para obtener más información, visite:Sitio web | Twitter | Discord | Telegram

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220429005351/es/

Contacto

Dominick Steer, media@yggsea.io

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.