Comunicado de prensa de Business Wire: Yas Plaza Hotels

Asista al centro de la acción del Gran Premio de F1® de Abu Dabi 2022, del 17 al 20 de noviembre, reservando paquetes de habitaciones inmejorables en alguno de los Yas Plaza Hotels. Estos hoteles, que albergan las mejores marcas de hostelería, como Radisson Blu Yas Island, Crowne Plaza Yas Island, Centro Yas Island, Yas Island Rotana, Park Inn by Radisson Yas Island y Staybridge Suites Abu Dhabi, con 1760 habitaciones, 21 restaurantes y bares galardonados y 25 instalaciones para reuniones y eventos, están preparados para acoger ofertas de hostelería, restauración y entretenimiento divertidas, dinámicas y futuristas para impulsar la experiencia de la F1®.

El Central Plaza, el complejo que incluye todos los hoteles, restaurantes y el centro de actividades, ha acogido a más de 60 000 aficionados a la F1® en anteriores ocasiones, lo que demuestra que está preparado para satisfacer las demandas de los huéspedes más exigentes de todas partes del mundo, que quieren celebrar lo mejor de este evento deportivo tan esperado en un entorno lleno de diversión y adrenalina. Yas Plaza Hotels, la parada perfecta para una estancia memorable en la F1®, lanza los paquetes superiores Suite Life y Race Weekend, diseñados para que los clientes lleguen a la meta incluso antes de que comience oficialmente la locura.

El paquete Race Weekend Suite Life

La forma en que cada uno concibe el lujo queda definida por la gama de suites disponibles en las seis propiedades de Yas Plaza Hotels. Ya sea una habitación comunicada para grupos grandes o familias, una vista panorámica del circuito, del mar o del campo de golf, dos o tres dormitorios, servicio de mayordomo personal o una sala de estar separada, son muchas las opciones para una experiencia de F1® superior y personalizada, con beneficios de sala ejecutiva.

El paquete Race Weekend Suite Life incluye desayuno, acceso a la pista de carreras y entradas para los conciertos. Abu Dhabi Motorsports Management y Flash Entertainment han anunciado que Swedish House Mafia actuarán el viernes 18 de noviembre y Kendrick Lamar el sábado 19 de noviembre. También están por anunciarse otros dos cabezas de cartel para el jueves y el domingo en la serie de conciertos Yasalam After-Race.

Precio de los paquetes: desde 11 500 AED por noche para 2 adultos.*la reserva mínima es de 4 noches

