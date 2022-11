Comunicado de prensa de Business Wire: Xpansiv

Xpansiv, la principal plataforma de infraestructura de mercado para materias primas medioambientales, anunció hoy el lanzamiento de CBL Auctions. Como la mayor plataforma de intercambio de compensación de carbono en el mundo, el mercado CBL de Xpansiv ofrece información en tiempo real sobre el carbono voluntario, incluidas las cotizaciones, el seguimiento de carteras, los gráficos, el comercio OTC y, ahora, un servicio de subasta electrónica que ayuda a los promotores de proyectos a obtener el mejor precio por sus créditos de carbono.

"CBL es la primera plataforma de comercio en el mundo que se integra con 24 registros y ofrece más de 200 productos medioambientales al contado en una sola pantalla", informó Russell Karas, jefe de Desarrollo del Mercado de Carbono de Xpansiv. "Ahora, con CBL Auctions, los participantes pueden elegir entre una variedad de tipos de subasta, aprovechando la infraestructura de CBL para las transferencias de créditos y pagos. Facilitamos la personalización de las condiciones de entrega y los productos, o se pueden utilizar los instrumentos estandarizados de CBL para simplificar el proceso".

CBL Auctions está diseñado para agilizar el proceso de comercialización y venta de créditos de carbono. Los participantes pueden conectarse con miles de clientes de carbono de CBL, concentrar la atención en eventos de liquidez predeterminados y capturar e informar los datos de la subasta para mejorar la determinación de los precios.

"CBL Auctions nos ayudará a comercializar proyectos que aportan beneficios sustanciales al medio ambiente y a la inversión de impacto para las comunidades locales", afirmó Federico Ortiz Mejía, director de Terra Commodities, el primer promotor de proyectos que participa en CBL Auctions. "El proyecto Condoto REDD+ se encuentra en la Ecorregión Global del Chocó Darién de Colombia, un ecosistema de bosque tropical megadiverso considerado un Hotspot Global de Biodiversidad, uno de los 25 lugares priorizados para la conservación debido a las altas amenazas de biodiversidad y deforestación".

El proyecto incluye los estándares de Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCB) de Verra, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) vitales, como el alivio de la pobreza y la implementación de opciones de desarrollo social y económicamente sostenibles para las comunidades de la región. El proyecto saldrá a subasta a principios del primer trimestre, ofreciendo años de cosecha 2019-2021, con 350.000-400.000 toneladas ofrecidas. Se puede encontrar más información sobre el proyecto aquí.

El anuncio se produce después del lanzamiento del Sustainable Development Global Emissions Offset? (SD-GEO?), un contrato estandarizado de compensación de emisiones de carbono que proporciona un punto de referencia para que los participantes en el mercado realicen transacciones de compensaciones de alta calidad de proyectos que también ofrecen un alto impacto social. El SD-GEO permitirá la entrega de proyectos de estufas con un mínimo de cinco ODS de los registros Verra o Gold Standard.

Xpansiv proporciona la infraestructura de mercado y la plataforma de datos para las materias primas de carbono, renovables y energía digital. Estas materias primas inteligentes aportan transparencia y liquidez a los mercados, capacitando a los participantes para valorar la energía, el carbono y el agua con el fin de afrontar los desafíos de un mundo rico en información y con recursos limitados. Las principales unidades de negocio de la empresa son CBL, la mayor plataforma de intercambio al contado de productos básicos ESG, incluidos el carbono, los certificados de energía renovable y el gas natural digital; H2OX, la principal plataforma de intercambio al contado de agua; XSignals, que proporciona datos de mercado históricos y al final del día; EMA, el principal sistema de gestión de carteras multirregistro para todos los productos básicos medioambientales; y APX, el principal proveedor de infraestructura de registro para los mercados energéticos y medioambientales. Xpansiv es el nexo digital donde se fusionan la sostenibilidad y las señales de precios. Xpansiv.com

Rob Dalton, Xpansiv, pr@xpansiv.com Charlie Morrow y Taylor Fenske, Cognito Media, xpansiv@cognitomedia.com

