Comunicado de prensa de Business Wire: Xlear

Xlear anunció hoy una nueva asociación con Dr. Ferrer BioPharma (DFBP), que convertirá al aerosol nasal Xlear en la primera herramienta de higiene nasal que implementará el aplicador nasal GentleMist: la tecnología de aerosoles nasales de última generación que, según los resultados de la investigación, logra una cobertura y dispersión óptimas de los compuestos y una mejor experiencia del usuario.

Los estudios sobre la limpieza nasal han demostrado que el enjuague de la nariz y la cavidad nasal constituye una herramienta importante para mejorar la salud y el bienestar. Un gran número de estudios clínicos y de laboratorio han descubierto que la higiene nasal es un complemento importante para combatir la rinitis y una serie de infecciones virales y bacterianas.

Una investigación reciente, publicada por la Sociedad Europea de Medicina (The European Society of Medicine), demostró que el aplicador nasal GentleMist logró una dispersión más uniforme y completa de los aerosoles nasales en la nariz y cavidad nasal. El estudio también reveló que el nuevo aplicador nasal resultó ser más cómodo y mejoró de manera significativa la experiencia del usuario en comparación con las tecnologías de aerosoles nasales convencionales. Para leer el estudio completo, haga clic aquí: Evaluation of Patient Experience for a Computationally-Guided Intranasal Spray Protocol to Augment Therapeutic Penetration: Implications for Effective Treatments for COVID-19, Rhinitis, and Sinusitis (Evaluación acerca de la experiencia del paciente para el protocolo de aerosoles intranasales asistido por computadora para aumentar la penetración terapéutica: Efectos para los tratamientos eficaces de la COVID-19, rinitis y sinusitis) | Medical Research Archives (esmed.org)

Tradicionalmente, los aerosoles nasales solo han tenido un patrón estándar, en el que el aerosol libera el contenido hacia arriba en la dirección en que se produce la descarga. El nuevo aplicador nasal es muy cómodo y el aerosol se aplica en un patrón envolvente que rodea la cavidad nasal. Esto es sumamente importante y beneficioso para Xlear y sus clientes, ya que permite que la combinación Xlear (extracto de semillas de pomelo, xilitol y solución salina) se aplique de forma mucho más eficiente y completa en la nariz y cavidad nasal.

"Durante más de veinte años, millones de personas han usado nuestro aerosol nasal y se han beneficiado al usarlo; y estamos muy entusiasmados en poner a su disposición esta nueva tecnología a fin de mejorar su experiencia como usuarios. Sabemos que si nos resulta incómodo lavarnos la nariz todas las mañanas y noches, o si nos molesta o duele incluso en lo más mínimo, no lograremos que las personas se laven la nariz lo suficiente como para marcar la diferencia. Si nos doliera cada vez que nos lavamos las manos o cepillamos los dientes, tampoco realizaríamos esas actividades lo suficiente. Al igual que lavarnos las manos, ducharnos y cepillarnos los dientes, el lavado nasal es una capa de protección adicional para mantener nuestra higiene y salud... y respirar mejor todos los días", sostuvo Nate Jones, director ejecutivo de Xlear.

Xlear no pretende diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ninguna enfermedad.

Acerca de Xlear

Fundada en el 2000, Xlear, Inc. es reconocida como el fabricante líder de productos de atención médica proactivos y naturales con xilitol. Xlear se compromete a brindarles a los consumidores productos de excelente calidad mientras se esfuerza por formar a profesionales médicos y dentales, así como también a sus pacientes, acerca de cómo el uso del xilitol en lugar del azúcar puede ayudar a las personas a vivir una vida más saludable y feliz. Xlear cuenta con el respaldo de un equipo de médicos, higienistas y científicos, quienes promueven el uso y los beneficios del xilitol a través de la investigación clínica continua. Xlear, Inc. ofrece el aerosol nasal Xlear, una solución nasal salina con xilitol, patentada y galardonada; una gama completa de productos para la salud bucal que se ofrecen con el Sistema de protección dental Spry; y Lite&Sweet, un edulcorante con xilitol y eritritol que se utiliza como sustituto del azúcar en la cocina, la repostería y el consumo general. Para obtener más información, visite www.xlear.com.

Acerca de Dr. Ferrer BioPharma

Dr. Ferrer BioPharma son innovadores líderes en medicamentos intranasales para el tratamiento de la tos, los resfríos, la gripe y las alergias. Dr. Ferrer BioPharma emplea tecnología de nanopartículas avanzada para ofrecerle al mercado productos de excelente calidad, comprobados, orientados al consumidor y diseñados por médicos. La misión es brindarle al mercado terapias basadas en evidencia mediante la combinación de ideas novedosas con conceptos comprobados al servicio de ayudar a las personas. Desde las moléculas hasta el diseño de terapias eficaces para tratar a las poblaciones a las que presta servicios, Dr. Ferrer Biopharma diseña tratamientos intranasales de primera línea para ayudar a las personas a respirar mejor. Para obtener más información, visite www.drferrerbiopharma.com.

