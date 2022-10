Comunicado de prensa de Business Wire: XDC Network

Los fundadores de XDC Network han aprovechado una porción de sus asignaciones personales de tókens para obtener un compromiso por $50 millones del grupo global de inversión alternativa LDA Capital Limited para acelerar la expansión y el desarrollo de los proyectos Layer 2 en el Ecosistema XDC y para facilitar la adopción de la red y la utilidad en el mundo real. El apoyo de LDA ayudará a financiar nuevas empresas y entidades muy enfocadas en aumentar la adopción de la red entre los participantes minoristas e institucionales, poniendo en marcha la actividad en cadena y valor total bloqueado (Total Value Locked, TVL) y apoyando la innovación tecnológica.

La XDC Network, lanzada en 2019, es una blockchain híbrida, con emisión neutra de carbono, de nivel empresarial configurada para tal fin desde el comienzo para cumplir con las crecientes necesidades de las instituciones financieras globales, usuarios minoristas y emprendedores para productos de red descentralizados, rápidos y seguros. La cantidad de proyectos (basados en contratos inteligentes [Smart Contracts]) construidos en XDC ya ha crecido de manera incansable y exponencial, a pesar de las condiciones macroeconómicas siendo lo que son, con los DEX, metarversos, mercados de NFT, oráculos, prestadores de correo electrónico y almacenamiento en la nube descentralizados, pagos en dApps, depósitos de documentos legales y activos tokenizados del mundo real (solo por nombrar algunos), todos ellos plantaron raíces en la red en los últimos meses. Y, con la adición del apoyo de LDA, el ritmo del crecimiento solo lo acelerará más.

"Nuestra colaboración con LDA nos introducirá en un nuevo período emocionante en la historia de XDC Network permitiendo un crecimiento sin precedentes del ecosistema Layer 2 en los distintos casos de uso, con énfasis en brindar aún más valor TVL ("valor total bloqueado") a la red mediante dApps hiperescalables, DEX, TradeFi/DeFi y productos de avanzada que llenarán los espacios entre las finanzas tradicionales y descentralizadas". Ritesh Kakkad, confundador de XinFin (XDC) Network.

"Si bien hubo muchos fondos institucionales deseosos de participar en XDC Network a través de los años, siempre hemos buscado socios estratégicos genuinos, no solo financieros, que hagan progresar el ecosistema de manera activa y estratégica, a la vez que ofrecen utilidad a la red y hacen que XDC sea el Layer 1 para las instituciones del mundo. Con LDA, hemos encontrado a ese socio". Atul Khekade, confundador de XinFin (XDC) Network.

"LDA Capital está satisfecha con los desarrollos hechos en XDC Network por el ecosistema XDC. Además de su financiación, LDA ofrecerá consejería estratégica y apoyo para ayudar a XDC Blockchain Network a asumir su puesto como líder en el mercado", comentó Anthony Romano, LDA Capital Ltd.

Acerca de LDA Capital

LDA Capital es un grupo global de inversión alternativa con experiencia en transacciones transfronterizas en todo el mundo. Los miembros de nuestro equipo han dedicado sus carreras a oportunidades internacionales y transfronterizas, habiendo ejecutado colectivamente más de 250 transacciones empresas en etapa de crecimiento en 43 países, con valores de transacción añadidos de más de 11 000 millones de dólares. Para obtener más información, visite www.ldacap.com. Para consultas, enviar un correo electrónico a: info@ldacap.com.

Acerca de XDC Network

La XDC Network es una blockchain, Layer 1, compatible, de fuente abierta, con emisión neutra de carbono, de nivel empresarial, EVM (máquina virtual Ethereum) que ha operado con éxito desde 2019. La red obtiene consenso mediante una técnica a prueba de participación delegada especialmente (XDPoS) que permite tiempos de transacción de dos segundos, gastos de gases casi cero ($0,0001), más de 2000 TPS e interoperabilidad con las normas de mensajería financiera ISO 20022. La XDC Network potencia una amplia gama de casos de uso de blockchain novedosas que son seguras, escalables y altamente eficientes.

Sitio web: www.xinfin.org

Nadar Suresh suresh@xinfin.org

