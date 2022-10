Comunicado de prensa de Business Wire: Wyss Center for Bio and Neuroengineering

Un nuevo documento técnico, publicado por el Wyss Center for Bio and Neuroengineering, da a conocer las primeras señales neuronales registradas por el sistema de interfaz cerebro-computadora ABILITY. En este libro blanco se expone también un plan para un inminente ensayo clínico en humanos con ABILITY para permitir que personas con síndrome de enclaustramiento como consecuencia de un accidente cerebrovascular en el tronco encefálico o una esclerosis lateral amiotrófica (ELA) puedan comunicarse. El equipo del Wyss Center, junto con colaboradores académicos y clínicos y una red de socios tecnológicos de la industria, desarrollan ABILITY, un dispositivo médico implantable inalámbrico, para mejorar la calidad de vida y proporcionar independencia a las personas con parálisis.

ABILITY is a fully implantable neural recording system designed to amplify and wirelessly transmit high channel count, high frequency neural data from the brain to a computer in order to restore communication and independence for people with severe paralysis. ©Wyss Center

Jonas Zimmerman, PhD, neurocientífico principal del Wyss Center, explica: "La neurociencia está experimentando un renacimiento a escala mundial. En los últimos años, muchos grupos de investigación talentosos y líderes de la industria han desarrollado nuevas tecnologías que pueden adaptarse a las personas con parálisis graves. Este es el momento de aprovechar estos logros, superar los últimos obstáculos y llevar la tecnología de interfaz neuronal a quienes más la necesitan".

"El equipo del Wyss Center y mi laboratorio trabajan juntos en pro de un mismo objetivo: restablecer la comunicación de las personas con parálisis. Creemos que las futuras interfaces cerebro-computadora irán mucho más allá de la tecnología actual y ofrecen el apasionante potencial de aportar nuevos niveles de independencia a las personas afectadas por parálisis en su vida cotidiana", afirma el profesor Nick Ramsey, del UMC Utrecht Brain Center y colaborador del Wyss Center.

George Kouvas, MBA, director de tecnología del Wyss Center, afirma: "Dado que las interfaces cerebro-computadora totalmente implantables todavía están en su fase inicial, nuestro planteamiento en el Wyss Center es ofrecer un sistema versátil que se conecte a múltiples tecnologías de electrodos, pero que también registre las señales neuronales de muchos canales a frecuencias muy altas y transmita de forma inalámbrica los datos brutos mediante un enlace óptico de alta velocidad. En esta etapa inicial, creemos que una tecnología versátil como ABILITY responde a las necesidades no cubiertas de los primeros usuarios y, en consecuencia, tiene el potencial de ayudar a desarrollar el mercado de las interfaces cerebro-computadora".

El libro blanco se basa en la experiencia de un reciente estudio realizado en un caso clínico que permitió la comunicación mediante interfaz cerebro-computadora a una persona completamente impedida a causa de la esclerosis lateral amiotrófica. En él se repasan los métodos existentes para el registro de la actividad eléctrica del cerebro y se describe la necesidad clínica de una tecnología de implante innovadora. Por último, se describen los próximos pasos de un estudio clínico que no se limitará a evaluar el rendimiento del dispositivo, sino también la aceptación de estas interfaces implantables por parte de los pacientes, los cuidadores y los profesionales sanitarios.

Acerca del Wyss Center for Bio and Neuroengineering de Ginebra (Suiza)

El Wyss Center es una organización independiente, sin fines de lucro, dedicada a la investigación y el desarrollo con el fin de fomentar nuestro conocimiento del cerebro para hacer realidad terapias y mejorar vidas.

www.wysscenter.ch

Contacto con la prensa de Wyss Center Jo Bowler, Responsable de comunicación +41 (0) 58 201 03 09 johanna.bowler@wysscenter.ch

