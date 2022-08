Comunicado de prensa de Business Wire: Wireless Seismic, Inc

Aramco y Wireless Seismic, Inc (WSI) han comenzado el desarrollo conjunto de un sistema sísmico en tiempo real simultáneo a la perforación y de última generación, DrillCAM?, que tiene el objetivo de acortar considerablemente los plazos del ciclo de perforación, lo que mejora la seguridad operativa y proporciona una importante reducción de costos.

El sistema DrillCAM proporcionará un flujo de inteligencia en tiempo real durante el proceso de perforación para monitorear la salud del equipo de perforación y la precisión del modelo subterráneo y brindar imágenes del área frente a la barrena. Esto es posible gracias a la tecnología principal de adquisición sísmica de WSI, que puede transmitir grandes cantidades de datos inalámbricamente en entornos físicos complejos.

"Estoy encantado de trabajar con Aramco en el proyecto de desarrollo de DrillCAM. La readaptación de la tecnología de red lineal inalámbrica de WSI nos permitirá lanzar y comercializar el conjunto de aplicaciones de DrillCAM y proporcionar información de mejor calidad, más rápida, más segura y más rentable durante el proceso de perforación", indicó Jim Hollis, director ejecutivo de WSI.

Aramco y WSI ya han probado la tecnología en ensayos de campo. El desarrollo conjunto permitirá que las empresas lancen DrillCAM como un producto comercial.

Wireless Seismic está revolucionando la adquisición de datos sísmicos en tierra, ofreciendo el único sistema de registro sísmico inalámbrico completamente escalable de la industria con transmisión de datos en tiempo real. Los sistemas de registro de la empresa, con sede en Stafford, Texas, EE. UU., permiten que los contratistas puedan manejar eficazmente los proyectos sísmicos más desafiantes mediante la entrega de soluciones comercialmente atractivas para los sondeos convencionales y proyectos de monitoreo pasivo.

