Comunicado de prensa de Business Wire: Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), empresa líder en servicios tecnológicos y consultoría, fue nombrada líder en el informe PEAK Matrix® for Digital Workplace Service Provider 2022 realizado por el Grupo Everest para las regiones de Norteamérica y Europa.

El informe evaluó un total de 25 proveedores de servicios de puestos de trabajo digitales en Norteamérica y 22 proveedores de servicios de puestos de trabajo digitales en Europa.

Según el informe, los líderes han demostrado experiencia y capacidad en la prestación de servicios digitales en el lugar de trabajo en todos los segmentos, aumentada por una cartera completa, una visión coherente, inversiones tecnológicas estratégicas y un interés en la creación de capacidades a través de herramientas propias, adquisiciones y asociaciones. El informe también consideró las capacidades para impulsar la innovación y las ofertas de servicios de próxima generación para ayudar a los clientes a preparar el futuro de sus entornos de trabajo.

El enfoque firme de Wipro en las iniciativas de transformación digital, la entrega de valor consistente para los clientes en toda América del Norte y Europa, respaldada por modelos de servicio flexibles, ofertas de soluciones verticalizadas, fuertes asociaciones y precios competitivos fueron factores clave que contribuyeron a este reconocimiento.

"La transformación digital del lugar de trabajo es uno de los segmentos de servicios más dinámicos y es una lección de humildad ser calificados constantemente como LÍDERES del lugar de trabajo por Everest Group en toda América del Norte y Europa", dijo Jo Debecker, Vicepresidente Ejecutivo y Director Global de Infraestructura de la Nube y Servicios del Lugar de Trabajo, de Wipro Limitedde Wipro Limited. "Este reconocimiento es una prueba más de que nuestra alineación regional de las estrategias de lugar de trabajo, las potentes plataformas, las soluciones novedosas y los modelos de precios flexibles están tocando la fibra sensible de los clientes a nivel mundial. Seguimos centrados en forjar ecosistemas de socios estratégicos para elevar continuamente nuestros servicios e impulsar las transformaciones del lugar de trabajo centradas en los empleados. Además, las adquisiciones que hemos realizado en este espacio están cosechando importantes dividendos y nos permiten obtener nuevas sinergias. Seguiremos invirtiendo en capacidades complementarias para garantizar la excelencia en la prestación de servicios basados en la experiencia".

"Las empresas de todo el mundo se centran cada vez más en inculcar la empatía y la hiperpersonalización para navegar y abordar los desafíos en torno al escaso compromiso y productividad de los empleados, el desgaste y la falta de comportamiento de ciudadanía organizativa. Esto se ha visto apuntalado por múltiples factores regionales, como el gran movimiento de dimisión en Norteamérica y el aumento de la demanda de habilitación para elempleo híbrido y la creación de un lugar de trabajo sostenible en Europa. En conjunto, estos factores han conducido a un cambio hacia la adopción de un lugar de trabajo digital centrado en la experiencia y en el empleado", dijo Udit Singh, Director de Prácticas del Grupo Everest.

Las capacidades de entrega de Wipro, sus innovadoras estructuras de precios, sus soluciones verticalizadas, su sólido ecosistema de socios, sus inversiones en centros de experiencia y la adquisición de empresas especializadas en consultoría de puestos de trabajo y ciberseguridad han contribuido a su posición como líder en la evaluación PEAK Matrix® de servicios de puestos de trabajo digitales de Everest Group para 2022. Además, la flexibilidad de Wipro para adaptarse a las necesidades de las empresas durante las fases de búsqueda de acuerdos y contratación ha sido apreciada por sus clientes.

Enlace al Informe Europeo https://www.wipro.com/analyst-speak/everest-group-names-wipro-a-leader-in-its-digital-workplace-service-provider-peak-matrix-assessment-2022-europe/

Enlace al informe de Norteamérica https://www.wipro.com/analyst-speak/everest-group-names-wipro-a-leader-in-its-digital-workplace-service-provider-peak-matrix-assessment-2022-north-america/

