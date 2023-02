Comunicado de prensa de Business Wire: Wipro Limited

Wipro Lab45, el laboratorio de innovación del líder en servicios tecnológicos y consultoría, Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), anuncia el lanzamiento de su plataforma Decentralized Identity and Credential Exchange (DICE) ID, que otorga a los usuarios el control de sus datos personales y permite compartir información privada en línea de forma más rápida, sencilla y segura.

Con tecnología blockchain, DICE ID permite emitir y verificar credenciales digitales a prueba de manipulaciones y autoverificables. DICE ID almacena la información personal verificada de emisores certificados en una cartera de identidad que es propiedad del usuario. (Véase el video)

Todos los datos están cifrados e incrustados y solo los recibe el usuario en su propia cartera de identidad. La cartera digital se puede utilizar para compartir la identidad o las credenciales con una amplia gama de fines, incluidos los empleadores actuales o potenciales, los proveedores de servicios sanitarios o financieros o las instituciones educativas. Con DICE ID, los usuarios tienen el control de sus datos personales, lo que les permite decidir exactamente cuánta y qué tipo de información quieren revelar cuando se trata de entornos digitales.

"DICE ID aprovecha los principios básicos de la tecnología blockchain para revolucionar la forma en la que los consumidores gestionan sus identidades en línea", declara Subha Tatavarti, directora de tecnología de Wipro Limited."Actualmente, la identificación en línea se basa en el uso de servicios de inicio de sesión único, que obligan a los usuarios a compartir datos personales con muchos terceros. DICE ID devuelve el poder al individuo, haciendo más fácil y segura que nunca la gestión de los datos personales compartidos en las plataformas digitales. Estamos convencidos de que la identidad descentralizada y la tecnología de credenciales verificables cambiarán las reglas del juego y darán lugar a una metamorfosis del mundo de la identidad. Nos entusiasma estar a la vanguardia de esta tecnología innovadora".

DICE ID se sirve del modelo de datos abiertos de credenciales verificables del W3C (World Wide Web Consortium), que hace que las credenciales sean legibles por máquinas e interoperables y permite un intercambio seguro entre los actores del ecosistema.

Sometido a prueba por clientes seleccionados desde septiembre de 2022, DICE ID ya se está aplicando de muchas maneras y ha demostrado especialmente su eficacia en la verificación de credenciales con fines de consultas colectivas y captación de talentos.

Entre los casos de uso de DICE ID figuran:

-- Organizaciones de tecnología educativa, universidades y comunidades dedicadas a las consultas abiertas utilizan DICE ID para crear un ecosistema de intercambio de talentos a través de credenciales de competencias portátiles para estudiantes y trabajadores autónomos.

-- Las instituciones financieras y de tecnología financiera están utilizando DICE ID para gestionar el consentimiento de los usuarios y compartir sus datos sin afectar a su privacidad y confidencialidad.

-- Las empresas emergentes de tecnología sanitaria utilizan DICE ID para salvaguardar los datos médicos y aumentar la confianza de los pacientes en sus plataformas.

-- Las instituciones públicas utilizan DICE ID para ayudar a los ciudadanos a demostrar su derecho a prestaciones y demás programas sociales.

-- Las plataformas metaverso utilizan DICE ID para crear comunidades a prueba de identidades sibilinas a través de seudónimos para los avatares.

Para obtener más información sobre Lab45, visite www.wipro.com/lab45; para DICE ID, consulte https://www.diceid.com/

Acerca de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) es una empresa líder en servicios tecnológicos y consultoría centrada en la creación de soluciones innovadoras que abordan las necesidades de transformación digital más complejas de los clientes. Aprovechando nuestra cartera holística de capacidades en consultoría, diseño, ingeniería y operaciones, ayudamos a los clientes a hacer realidad sus ambiciones más audaces y a construir negocios sostenibles y preparados para el futuro. Con más de 250 000 empleados y socios comerciales en 66 países, cumplimos la promesa de ayudar a nuestros clientes, colegas y comunidades a prosperar en un mundo en constante evolución. Para obtener más información, visítenos en www.wipro.com.

Declaraciones prospectivas

Las declaraciones prospectivas contenidas en este documento representan las creencias de Wipro con respecto a eventos futuros, muchos de los cuales son, por su naturaleza, inherentemente inciertos y están fuera del control de Wipro. Dichas declaraciones incluyen, entre otras, las relativas a las perspectivas de crecimiento de Wipro, sus futuros resultados financieros operativos y sus planes, expectativas e intenciones. Wipro advierte a los lectores que las declaraciones prospectivas contenidas en este documento están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los resultados previstos en dichas declaraciones. Dichos riesgos e incertidumbres incluyen, pero no se limitan a, los riesgos e incertidumbres relativos a las fluctuaciones de nuestras ganancias, ingresos y beneficios, nuestra capacidad para generar y gestionar el crecimiento, completar las acciones corporativas propuestas, la intensa competencia en los servicios de TI, nuestra capacidad para mantener nuestra ventaja de costos, los aumentos salariales en la India, nuestra capacidad para atraer y retener a los profesionales altamente calificados, los excesos de tiempo y costos en los contratos de precio fijo y tiempo fijo, la concentración de clientes, las restricciones a la inmigración, nuestra capacidad para gestionar nuestras operaciones internacionales, la reducción de la demanda de tecnología en nuestras principales áreas de la industria, las interrupciones en las redes de telecomunicaciones, nuestra capacidad para completar e integrar con éxito posibles adquisiciones, la responsabilidad por daños y perjuicios en nuestros contratos de servicios, el éxito de las empresas en las que realizamos inversiones estratégicas, la retirada de los incentivos fiscales gubernamentales, la inestabilidad política, la guerra, las restricciones legales a la obtención de capital o a la adquisición de empresas fuera de la India, el uso no autorizado de nuestra propiedad intelectual y las condiciones económicas generales que afectan a nuestro negocio e industria.

Los riesgos adicionales que podrían afectar a nuestros resultados operativos futuros se describen con más detalle en los documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, incluidos, entre otros, los Informes Anuales del Formulario 20-F. Estos documentos están disponibles en www.sec.gov. Es posible que realicemos ocasionalmente otras declaraciones prospectivas, tanto escritas como orales, incluidas las contenidas en los documentos presentados por la empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores, y en nuestros informes a los accionistas. No nos comprometemos a actualizar ninguna declaración prospectiva que podamos hacer ocasionalmente nosotros o que se haga en nuestro nombre.

